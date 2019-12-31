CHP'li İnce'den yerli otomobil çıkışı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018 yılı Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, canlı yayınlanan bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

CHP'li İnce yerli otomobile ilişkin ''Sıkıntılar neler... Bir bataryanın ağırlığı 300 kilogram. Sanıldığı kadar çevreci değil. Elektrik üretmek için de çevreye zarar veriyorsunuz. Biz yıllarca, otomobilde neden başarılı olamadık? Motorda dışa bağımlı olduğumuz için. Şimdi de pilde dışa bağımlı olabiliriz. Çok iyi araştırdığımı söylüyorum.'' ifadeleri kullandı.