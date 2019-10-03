CHP'li isim Hulusi Akar'a iftira atınca Göksu'dan sert tepki geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Fenerbahçe Orduevi'nin yanında özel bina yapıldığını ileri sürmüştü ve bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlanması talebiyle soru önergesi vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

'BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMASINLAR'

İşte Göksu'nun Tanal'ın iddiasına verdiği cevap:

Mahmut Tanal dediniz de... Mahmut Tanal nerede bir eylem olsa oraya gider, ama Büyükşehir Belediyesi'nin önünde 'hak, ekmek, hukuk, adalet' diyen garibanların yanına hiç gelmedi. Bir sorar mısınız? Ne zaman FETÖ'cülerin bir eylemi var onu görürdüm, Zaman Gazetesi'nin önündeki eylemlerde Mahmut Tanal'ı görüyordum. Ama bir aydan beri Büyükşehir Belediyesi'nin önünde "Hak, hukuk, adalet" diyen garibanlar var onların yanında hiç görmedim Mahmut Tanal'ı.

Bu boş işlerle uğraşmasınlar. Fenerbahçe'de yapılan korumalı lojmanlar, konutlar Milli Savunma Bakanlığına yapılan, askeri üstteki komutanlarımız için yapılan korumalı konutlar ve normal lojmanlar. Korumalı konut olarak 13 daire yapılıyor. Villa, milla değil. İki tane apartman dairesi. Bir de 40 adet lojman yapıyoruz. Biz niye yapıyoruz? Çünkü bizim askeri alanla, Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili protokolümüz var. Aldığımız arazi karşılığında oraya konut yapıyoruz ama bu normal, sıradan konutlar.

Sayın Bakanımızla ne alakası var. Bu, Milli Savunma Bakanlığının kendi projesi içerisinde komutanlarımız ya da komutanlarımızın ilgili misafirleri vs. Milli Savunma Bakanlığı çerçevesinde ordumuza, TSK'ya ait konutlar.