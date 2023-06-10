CHP'li isimlerin Kılıçdaroğlu'na tepkisi sürüyor, "o kadar zavallıyız ki!"

CHP'li gazeteci Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun dün yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi. Sevinç'in sosyal medyada yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

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CHP'li isimlerin Kılıçdaroğlu'na tepkisi sürüyor, "o kadar zavallıyız ki!"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamaları, muhalif gazetecilerin de tepkisini çekti.

Kılıçdaroğlu'nun seçimi başarı olarak değerlendirdiğini ifade etmesi, genel başkanlık adaylığı konusunda da kapıyı araladığını belirtti. Bu sözler, birçok gazetecinin tepkisine neden oldu. Şaban Sevinç de o isimlerden biriydi.

Bir dönem Halk TV'nin genel yayın yönetmenliğini de yapan, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Sevinç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Muhalefete oy veren milyonlarca insan olarak o kadar zavallıyız ki, kendimize acıyorum" ifadelerini kullandı.

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