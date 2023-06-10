CHP'li isimlerin Kılıçdaroğlu'na tepkisi sürüyor, "o kadar zavallıyız ki!"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamaları, muhalif gazetecilerin de tepkisini çekti.

Kılıçdaroğlu'nun seçimi başarı olarak değerlendirdiğini ifade etmesi, genel başkanlık adaylığı konusunda da kapıyı araladığını belirtti. Bu sözler, birçok gazetecinin tepkisine neden oldu. Şaban Sevinç de o isimlerden biriydi.

Bir dönem Halk TV'nin genel yayın yönetmenliğini de yapan, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Sevinç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Muhalefete oy veren milyonlarca insan olarak o kadar zavallıyız ki, kendimize acıyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Muhalefete oy veren milyonlarca insan olarak o kadar zavallıyız ki, kendimize acıyorum — Şaban Sevinç (@sabansevinc2) June 9, 2023

Teröre bir darbe daha! DAEŞ'in sözde sorumlusu yakalandı

Edirne'de uyuşturucu tacirlerine büyük darbe! Tam 47 şüpheli gözaltında!

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi! 5 işçi şehit oldu!

Türkiye'de bir ilk! "Yeni akciğer, ilk nefes"

Kaçak sığınmacılar Türk gemisini ele geçirdi! İtalya Savunma Bakanlığı kurtardı!

Tarih belli oldu! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!

Haberin Devamı

Mucize! Düşen uçaktaki çocuklar tam 40 gün sonra bulundu

İsveç tarihinde bir ilk! PKK'lı yargılanacak!