CHPli İzmir Milletvekili Atilla Sertel'den Müslümanları hedef alan skandal ifadeler: Tespihi euro, dolar diye çekmiyorlarsa...

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, konuk olduğu Halk TV kanalındaki programda, İslamiyet’e dair inanışları dalgaya alarak skandal ifadelere imza attı. Müslümanların namazın ardından gerçekleştirdikleri ibadet olan zikir çekmeyi şakalarına alet ederek dini değerlerle dalga geçen Sertel, "Bunlar zikri euro, dolar diye çekmiyorlarsa adım Atilla Sertel değil." İfadeleriyle sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi.

"ÖBÜR DÜNYAYA YATIRIM YAPTIKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR"

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir bölümüyle daha Müslümanları hedef almasıyla gündeme gelen Ayşenur Arslan'ın sunumuyla Medya Mahallesi programına katılan Atilla Sertel, skandal ifadeleriyle tepki çekti.

Daha önce Müslümanların yatırım aracının borsa, altın ya da konut olamadığı belirtilen programda Ayşenur Arslan "Fakirlerin yatırım aracı da şudur; ahiret, cennet, sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar" ifadeleriyle, inançlarla ekonomiyi bir tutarak tepki toplamıştı.

"ARADA ALTIN DA OLABİLİR"

Dün programa katılan Sertel de benzer ifadelerle, İslami inançları eleştiren üslubu aracılığıyla sosyal medyada gündem oldu. Ayşenur Arslan'ın konuğu CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Müslümanların zikir inancıyla dalga geçerek "Camide tesbih çekerken bile bak samimiyetimle söylüyorum; euro, dolar diye çekmiyorlarsa adım Atilla Sertel değil. Arada altın da olabilir. Ama euro dolar diye çok çeken var" ifadelerini kullandı. Programın sunucusu Arslan da bu sözleri kahkahalarla karşılayarak tepki toplayan isimler arasında yer aldı.

ZİKİR ÇEKMEK NEDİR?

Zikir, hatırlamak, anmak, zihinde tutmak, unutmamak anlamında Kur’an kaynaklı bir terimdir. Tasavvufta zikir kendisine sıklıkla atıf yapılan bir kavramdır.

Kur'an'ın birçok yerinde geçen zikir kavramı, Allah ile kul arasındaki iletişimi ifade eden bir anlama sahiptir. Kur'an'da anma, yad etme, hatırlama (12:85); şükretme, hatırda tutma (2:40,47); diline dolama (21:36, 60); anlama, akletme, düşünme, ibret alma (6:80, 126; 7:57); ün, şan, kendisi ile bilinen, izzet kazanılan şey (94:4); öğüt verme, öğüt alma (3:7; 13:19; 37:13) şeklinde kullanılmıştır.

Kur'an'ın birçok yerinde geçen zikir kavramı, Allah ile kul arasındaki iletişimi ifade eden bir anlama sahiptir. Kur'an'da anma, yad etme, hatırlama (12:85); şükretme, hatırda tutma (2:40,47); diline dolama (21:36, 60); anlama, akletme, düşünme, ibret alma (6:80, 126; 7:57); ün, şan, kendisi ile bilinen, izzet kazanılan şey (94:4); öğüt verme, öğüt alma (3:7; 13:19; 37:13) şeklinde kullanılmıştır.