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  3. CHP'li Kartal Belediyesinde kriz! İşçiler grev kararı aldı

CHP'li Kartal Belediyesinde kriz! İşçiler grev kararı aldı

Kartal Belediyesi ile işçilerin üyesi bulunduğu Genel-İş sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca işçiler belediye binasının girişine grev kararı astı.

CHP'li Kartal Belediyesinde kriz! İşçiler grev kararı aldı

Maltepe Belediyelerinde yaşanan toplu iş sözleşmesi krizinin ardından grev kararı alan belediyeler arasına CHP'li Kartal Belediyesi de eklendi. Dün belediye binası önünde toplanan Genel-İş üyesi işçiler, sloganlar artarak tepkilerini dile getirdi. 

GÖRÜŞMELER PANDEMİ NEDENİYLE 3 AY UZADI

Grev kararına ilişkin basın açıklaması yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 7,5 aydır sürdüğünü, söz konusu sürecin koronavirüs pandemisi nedeniyle 3 ay da uzatıldığını ifade etti. 

CHP'li Kartal Belediyesinde kriz! İşçiler grev kararı aldı

SÖZLEŞME İMZALANMAZSA GREVE ÇIKACAKLAR

81 maddelik sözleşme taslağı hakkında bilgi veren Arıkan, 45 maddenin kabul edildiğini ifade ederek, tekrar görüşme yapacaklarını kaydetti. Arıkan," Belediye yetkilileri ile 6 iş günü içinde toplu sözleşme imzalanmazsa 4 Mart'ta greve çıkacağız." dedi. 

CHP'li Kartal Belediyesinde kriz! İşçiler grev kararı aldı

Sözleşmenin 4 Mart'tan önce imzalanmasını umduklarını kaydeden Arıkan, "İnşallah masada biter ve iş barışı bozulmaz, aksi takdirde greve gideceğiz." diye konuştu.

Belediye önünde toplanan grup, yapılan açıklamanın ardından dağıldı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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