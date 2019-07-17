CHP'li Kayışoğlu: Karagöl'de bir gram su kalmamış

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gemlik ilçesine bağlı Fevziye köyü yakınlarında bulunan, geçmişte nilüfer çiçekleri ile ünlü Karagöl'ün kurumasına çok üzüldüğünü belirterek,"Gölde bir gram su kalmamış. Bu göl nasıl kurudu, kimler kuruttu? Mutlaka hesap vermeli" dedi.

Geçtiğimiz günlerde 45'incisi düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri'ne katılan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Karagöl'ün kurumasında sorumluluğu bulunanların ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Göl sularının çekilmesiyle ilgili çeşitli iddialar olduğunu vurgulayan Kayışoğlu, "Kimileri definecilerin göl dibinde altın aradıklarını bu sebeple suların çekilip yok olduğunu söylüyor. Bunun doğru olup olmadığını Gemlik Belediye Başkanlığı'nı kazanan Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan'a sordum. Birlikte gölün olduğu yere gidip incelemelerde bulunduk. Ama bir şey buluamadık. Niyet ne olursa olsun, tabiatla insanın ilişkisinde bir denge var. Bu dengeye bilimsel verilerle yaklaşmadan, sadece "Burası çok güzel, hadi buraya bir mesire alanı yapalım. Yanına bir saha da yaparsak futbol takımlarının yaz aylarında kamplarına ev sahipliği yaparak bölgeyi hareketlendiririz, çevre köylerin geliri artar" mantığıyla hareket ederseniz, bu doğa harikasını kendi ellerinizle yok edersiniz. Nilüfer çiçekleriyle ünlü Karagöl'ün yok edilişini görmekten dolayı gerçekten de çok üzgünüm. Nilüfer çiçeklerinin varlığını koruduğu yüzlerce metre yükseklikteki bu gölün, insan eliyle tahrip edilmesine köy halkı da Bursalılar da isyan ediyor" diye konuştu.

Öte yandan Gemlik Kaymakamlığı'nın resmi internet sitesinde Karagöl'ün tanıtımının, su ve nilüfer çiçeklerinin bulunduğu eski fotoğraflarla yapıldığı görüldü. Karagöl'ün özellikleri ve ulaşımı hakkında bilgi verilen paylaşımda, "Bursa şehir merkezine 45 kilometre, Gemlik ilçesine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl, Feyziye köyünün 6,5 kilometre dışındadır. Bahar aylarında açan nilüfer çiçekleri doğa fotoğrafçılarını buraya çekerken, yaz aylarında piknik amacıyla kullanılan Karagöl özellikle sonbahar ve kış aylarında Offroad ve MotoCross kulüplerince tercih edilmektedir. Her yıl Temmuz ayının ilk haftasında çevre köylerin katılımıyla şenliklerin düzenlendiği Karagöl piknik alanında, içme suyu ve oyun parkı bulunmaktadır. Karagöl'e Gemlik ilçesinden Umurbey-Katırlı-Hamidiye-Feyziye köyleri yolu ile 45 dakikalık bir yolculuk sonrasında ulaşılır" ifadeleri yer alıyor.

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DHA