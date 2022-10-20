Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hodri meydan" çağrısına yanıt: "Yeniden Erdoğan'a meydan okuyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hodri meydan" çağrısına, "Dün Osmaniye'den meydan okudum şimdi Tokat'tan yeniden Erdoğan'a meydan okuyorum" şeklinde yanıt verdi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hodri meydan" çağrısına yanıt: "Yeniden Erdoğan'a meydan okuyorum"

Tokat'ta partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çık karşıma kararı millet versin. Aday olmak istiyor da birilerinin tehdidine maruz kalıyorsan korkma. Öyleyse hodri meydan." çağrısına yanıt verdi.

CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hodri meydan çağrısına yanıt: Yeniden Erdoğan'a meydan okuyorum

"ERDOĞAN'A MEYDAN OKUYORUM"

Erdoğan'ın çağrısına ithafen konuşan Kılıçdaroğlu, "Bütün demokrasilerde iktidar ve muhalefetin genel başkanları beraber televizyonlara çıkarlar. Şimdi benden kaçıyor, çıkmıyor karşıma. Dün Osmaniye'den meydan okudum şimdi Tokat'tan yeniden Erdoğan'a meydan okuyorum. Yüreğin varsa, cesaretin varsa gelirsin karşıma devletin büyük imkânları elinde istersen tek başına, istersen bakanlarını al, arzu edersen prompterını al vallahi de billahi de tek başıma çıkacağım. Karşıma çıkmaya cesaret edemiyor. Sen kim meydan okumak kim? Meydan okuyorsan karşıma çık." ifadelerine yer verdi.

CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hodri meydan çağrısına yanıt: Yeniden Erdoğan'a meydan okuyorum

"BU PARTİNİN ADI DA MİLLİYETÇİ"

Konuşmasını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Hiçbir zaman hiçbir egemen gücün altında eğilmedik ama onlar 3-5 kuruş para için adaleti sattılar. Kaşıkçı cinayetinin dosyasını götürüp katile teslim ettiler. Suriye tezkeresine ret verdik. 'Bunlar terör örgütüne destek veriyorlar o nedenle hayır dediler' diye. Siz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yabancı asker postallarını istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Biz öyle yaptık. Kendi ülkemizde yabancı asker istemiyoruz dedik o nedenle hayır oyu verdik. Milliyetçiyim diye geziyorlar etrafta. Bir partinin adı da 'Milliyetçi'. Ne milliyetçiliği? Bu ülkede terörle mücadeleyi bizim askerimiz, polisimiz yapıyor. Sen gideceksin yabancı askerleri Türkiye'ye davet edeceksin buna da Bay Kemal 'evet' diyecek öyle mi? Olmaz, o zaman adımız Bay Kemal olmaz.

Ülkemize, barışı, huzuru getireceğiz. Kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaseti bitireceğiz. Siyasetin konusu adamın kimliği mi? Sen bak esnaf, çiftçi kazanıyor mu? Temiz, ahlaklı siyaset istiyorsanız o zaman bize katılın. Bize katılın esnaf, çiftçi, emekli, işçi, sanayici kazansın. Bize katılın beşli çetelerin başına ne gelecek bütün dünya görsün."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aday ol" çağrısı! "Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aday ol" çağrısı! "Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma"

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