CHP'li Lütfü Savaş canlı yayında itiraf etti! Cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar

Cumhur İttifakının cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı bilinirken Millet İttifakı cephesinde ise adayın kim olacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, İYİ Parti ise Meral Akşener'i aday yapmak istiyor. Ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adayın kim olacağına ilişkin yaptığı açıklama çok konuşulacak.

"KİMİN İSMİ ÖN PLANA ÇIKARILIYORSA O TEHLİKE ARZ EDİYOR"

HRT Akdeniz kanalında cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hakkında konuşan CHP'li Lütfü Savaş, programın sunucunun "Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğinizle ilgili sizin de isminizin yer aldığı bazı haberleri okuduk" sözleri üzerine, "Kimin ismi ön plana çıkarılıyorsa o tehlike arz ediyor, onu yiyelim demektir. Ben, bu konuda hiçbir şeye aday değilim" dedi.

"BELLİ ODAKLARIN ÖNE SÜRDÜĞÜ İSİMLER"

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde başarı ve birikimin tek şart olmayacağını söyleyen Savaş, " Üç dönemdir belediye başkanı bizim için büyük onur. Ama şu var ki Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı, sadece background , birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar. Bu şimdiki konuşulan diğer arkadaşlarımız olsun, sayın genel başkanlarımız olsun, benim ismim olsun. Bunlar sadece belli kurum ve kuruluşların, belli odakların öne sürdüğü isimler. " dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Barış Yarkadaş köşe yazısında Lütfü Savaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı için çalışmalar yürüttüğünü köşe yazısında anlatmıştı.