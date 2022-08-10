CHP'li Mahmut Tanal'dan tepki çeken hareket! "AK Partiliyim" diyen vatandaşın arabasından indi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Erzurum'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra bindiği at arabasını süren vatandaşla ilginç bir diyalog yaşadı. Tanal, vatandaşın AK Partili olduğunu söylemesi sonrası araçtan indi. Tanal'ın bu hareketi tepki çekti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM kapalı olması nedeniyle grup toplantılarını ziyaret ettiği illerde yapmama kararı almıştı. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Ağustos'ta Erzurum'da grup toplantısı düzenlemişti. Toplantı için ile gelen milletvekillerinden Mahmut Tanal ve beraberindekiler, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

"AK PARTİ SANA NE VERİYOR?"

Ziyaret sırasında bir vatandaşın at arabasına binen Tanal, “Kılıçdaroğlu’nun selam ve saygıları var, bir isteğiniz var mı? Hayat pahalı mı ucuz mu?” diye sordu.

CHP'li Mahmut Tanal'dan tepki çeken hareket! AK Partiliyim diyen vatandaşın arabasından indi

"AK PARTİ GİBİSİ YOK"

AK Partili olduğunu söyleyerek konuşmaya başlayan arabacıya Tanal, “AK Parti sana ne veriyor, ben anlamadım ki” dedi. Bunun üzerine arabacı “AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin” cevabını verince Tanal da at arabasından indi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

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CHP'li Mahmut Tanal'dan tepki çeken hareket! AK Partiliyim diyen vatandaşın arabasından indi

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