CHP’li meclis üyelerinden dayak iddiası ''Hakaret, küfür, tekme ve tokat her şey vardı''

CHP üyesi Niyazi Örnek, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alperen Taşdelen'i sosyal medyada eleştirdiği için CHP'li meclis üyeleri Yeliz Aşçı ve Cem Baloğlu tarafından darp edildiğini iddia etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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CHP’li meclis üyelerinden dayak iddiası ''Hakaret, küfür, tekme ve tokat her şey vardı''

CHP üyesi Niyazi Örnek, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alperen Taşdelen'i sosyal medyada eleştirdiği için CHP'li meclis üyeleri Yeliz Aşçı ve Cem Baloğlu tarafından darp edildiğini iddia etti.

CHP üyesi Niyazi Örnek, oy verdiği Çankaya Belediye Başkanı Alperen Taşdelen'in hizmetlerinden memnun olmadığını sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yayımladı. Çankaya'nın Dikmen semtinde yaşayan Örnek, Çankaya Belediyesini ilgilendiren bir konudan ötürü belediyenin yolunu tuttu. Problemin çözümü için meclis üyelerinin yer aldığı belediyenin 9'uncu katına çıkan Örnek, hayatının şokuyla karşılaştı. Örnek, Belediye Başkanı Taşdelen'i eleştirdiğini öğrenen CHP'li meclis üyeleri Yeliz Aşçı ve Cem Baloğlu tarafından darp edildiğini iddia etti. Örnek, yaşadığı korku dolu anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Hakaret, küfür, tekme ve tokat her şey vardı"

Örnek, yaşadığı problemden dolayı Çankaya Belediyesine gittiğini belirtti. Meclis arkadaşlarının yanına bilgi almak için çıktığını söyleyen Örnek, "Sağ olsun beni karşılayan ilk hanımefendi derdimizle ilgilenmek istedi. Bizi yönlendirmek istedi hanımefendi. Tam koridordan geçerken saldırıya uğradım. Özellikle grup başkanı Yeliz Aşçı ve Cem Baloğlu aşırı şekilde üzerime yüklendiler. Orası gerçekten aşırı şekilde kalabalıktı. Dün de Belediye meclis üyeleri toplantıları vardı. Çok büyük bir arbede yaşandı. Beni zor kaçırdılar oradan. Diğer vatandaşlar ve arkadaşlar araya girdiler. Hakaret, küfür, tekme ve tokat aklınıza ne gelirse her şey vardı" dedi.

"Çankaya Belediyesinden hizmet alamadık"

Yıllardır Çankaya Belediyesi için CHP'ye oy verdiğini aktaran Örnek, "Ülkemiz için çalıştık, ülkemiz için emek verdik ama Çankaya Belediyesinden hizmet alamadık ve maalesef oradan kovulduk. Benim için çok kırıcı oldu. Ben eleştiri hakkımı kullandım. Hiç kimseye hakaret etmedim" diye konuştu.

"Hiç kimse sevmez ve yanında hiç kimse barınamaz"

Örnek, Taşdelen'i sosyal medya hesabından seviyeli şekilde eleştirmesine rağmen CHP'li meclis üyelerinin saldırısına uğradığına dikkati çekerek, "Alperen Taşdelen'e beceremediğini vurguladım. Bunların zorlarına gitmiş ve "Nasıl böyle şeyler paylaşırsın" dediler. Biz eleştirmeyecek miyiz? Ben bu olmamış demeyecek miyim? Ben hiçbir zaman kimseye, arsız ve hırsız demedim. Bir defa kibir abidesi bir adam. Hiç kimse sevmez ve yanında hiç kimse barınamaz" ifadelerini kullandı.

Olaydan sonra avukatıyla beraber hastanenin yolunu tuttuğunu dile getiren Örnek, tedavisinin ardından avukatıyla beraber savcılığa şikayette bulunmaya gittiklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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