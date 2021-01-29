Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, yaptıkları basın açıklamasıyla partiden istifa ettiklerini açıkladılar. Parti içerisindeki bazı durumlardan rahatsızlıklarını dile getiren 3 isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşerek istifalarını sundu. Peki, CHP'li Mehmet Ali Çelebi neden istifa etti? İşte detaylar...

CHP'Lİ MEHMET ALİ ÇELEBİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM Basın Odası'nda yaptığı açıklama ile partiden istifa etti. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, CHP'de bir süredir parti politikalarından rahatsızlıklarını dile getiren üç milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia ediliyordu.

Mehmet Ali Çelebi'nin istifasını şu sözlerle ilan etti:

"CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmüşlerdir. Başka partileri parlatan CHP'ye geldik. Yabancılardan demokrasi dilenen CHP'ye geldik.

Atatürk demekten imtina eden CHP'ye geldik. HDP yönetimine ses çıkaramayan CHP'ye geldik. Kumpaslarla dizayn edilen kurultaylara, aklına istifa gelmeyen makam sevicilerin olduğu CHP'ye geldik. Abdullah Gül ve türevlerine bel bağlayan CHP'ye geldik. HDP'nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP'ye geldik.

Silivri'de teslim olmadım şimdi de olmuyorum. O zaman tehditlere boyun eğmedim şimdi de eğmiyorum.

Yanlışları görüp susabilirdim. Bunu size yapamam. Bunu kendime yapamam. Cumhuriyetimize ve milletimize bunu yapamazdım. Bize halkın kalbine kazınmak yeter.

CHP içerisinde çok güzel insanlar tanıdım. CHP'nin 6 okunu, cumhuriyetin ateşini görmek beni evimde yuvamda hissetirdi. Beni onca çarpıklığa susmak için vekil tayin etmediniz.

Tarafım 29 Ekim ruhudur. 10 Aralık ve kurukçularının zihniyeti değil. Sönerek yok olmayacağım. Yanıyorum öyleyse varım. Hakkınızı helal edin.

Partiden istifa ediyorum. Saygılarımla."

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğan 36 yaşındaki Mehmet Ali Çelebi, ilk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden birincilikle mezun oldu.

Mehmet Ali Çelebi'nin detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayınız.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi kimdir? Nereli? Kaç yaşında?