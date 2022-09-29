CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinde skandal! Daire Başkanı Bedrettin Gündeş terör örgütü üyeliğinden tutuklandı

Alınan bilgilere göre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon kararı alındı.

Bu kapsamda örgütün propagandasını yaptıkları ve örgütsel bazı faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla 18'i Büyükşehir Belediyesi personeli olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine dün eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla bugün mahkemeye sevk edilen Daire Başkanı Gündeş tutuklandı.