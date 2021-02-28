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CHP'li Milletvekili Teoman Sancar kimdir? Nereli, kaç yaşında?

CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden partisinden istifa ettiğini duyurmasıyla merak konusu oldu. Peki CHP'li Milletvekili Teoman Sancar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

CHP'li Milletvekili Teoman Sancar kimdir? Nereli, kaç yaşında?

CHP'li vekil Teoman Sancar'ın Twitter hesabından yaptığı kısa açıklamayla henüz nedeni bilinmeyen sebepten ötürü istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Açılamanın ardından Sancar, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki CHP'li Milletvekili Teoman Sancar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

TEOMAN SANCAR KİMDİR?NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Teoman Sancar 1970 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Baba adı Fikrettin, anne adı ise Naciye. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde eğitimini tamamladı. Denizli’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sancar İnşaat Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Denizli Sanayici İş Adamları Derneği Üyeliği ve Denizli Emlakçılar Odası Başkanlığı görevlerinde bulundu. Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve CHP Grup Başkanvekilliği yaptı. 2015 - 2017 yılları arasında Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Haşim Teoman Sancar, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden 27. Dönem Denizli Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Millî Savunma Komisyonu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Sancar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifa etti!CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifa etti!

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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