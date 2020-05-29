CHP'li Muharrem İnce canlı yayını terk etti!

Muharrem İnce, bir televizyon kanalında Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programına katıldı.

Muharrem İnce, konuşmasının kesilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının verilmesine canlı yayında tepki gösterdi ve programı terk etti.

Muharrem İnce, programdan ayrılırken, "Okçular Vakfı'ndaki konuşmasını vermeyeceğiz dediniz. Verdiniz. Ben konuşuyorum burda, 35 televizyon onu veriyor zaten. Daha sonra acilen beni kesip ona bağlıyorsunuz. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında 2 sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Ben gururumla kimseyi oynatmam. Bu saygısızlıktır, Türkiye bunu hak etmiyor. Ben Erdoğan'dan korkmuyorum." dedi.

İNCE'NİN PROGRAMI TERK ETMESİ ÜZERİNE HABER GLOBAL'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Muharrem İnce'nin yayını terk etmesi sonrası Haber Global yönetiminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Kanal yönetiminden yapılan açıklama şu şekilde:

"Sayın Muharrem İnce'ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize "Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm" dedi. Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik. Ancak Sayın İnce, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek yerine yayını terk etti. Böyle olmasını arzu etmezdik ama biz yine de yayınımıza katılmasından dolayı Sayın Muharrem İnce'ye teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman ekranımızın açık olduğunu yineleriz."