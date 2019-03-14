SAKARYA (AA) - CHP'li Muharrem İnce, Sakarya'da partililerle bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Sakarya’ya gelen İnce, ilk ziyaretini il başkanlığına gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında il binası önünde toplanan bir grup partiliye seslenen İnce, Cumhur İttifakı'nın seçimleri beka meselesi olarak görmesini eleştirerek, beka sorunu olsa bile bu konuların ulu orta konuşulmaması gerektiğini, yetkililerin bunu kendi arasında halletmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Taksim'de bir grubun ezanı ıslıkladığı iddialarına değinin İnce, şöyle devam etti:

"Ben Türk'üne, Kürt'üne, Boşnak'ına, Arnavut'una, Gürcü'süne, Laz'ına, Alevi'sine, Sünni'sine aklınıza kim geliyorsa kadınına erkeğine, yaşlısına gencine, 82 milyonun 82 milyonuna da kefilim. Bu ülkede hiç kimse ezanı yuhalamaz, ezanı ıslıklamaz. Birkaç densiz çıkıp ezanı ıslıklarsa da onları anasından doğduğuna pişman ederim."

Devletin özelleştirme politikasını da eleştiren İnce, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasıyla ilgili de "Özelleştirme Kanununda 'İşletme hakkı devri özelleştirmenin bir parçasıdır, bir yöntemidir diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin Adapazarı Belediye Başkan Adayı İsmail Kılıç'a destek isteyen İnce, Çark Caddesi boyunca yürüyerek vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA