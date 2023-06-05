CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ikinci turunu 28 Mayıs'ta tamamlayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı olarak görevine başladı. CHP içerisinde ise suçlu arayışları devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyerek koltuğunu korumasına yönelik tepkiler giderek artıyor.

Eski SHP Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan Murat Karayalçın, daha önce 6'lı masanın dağıtılması durumunda bunu yapan kişinin büyük bir sorumluluk altına gireceğini ifade etmişti. Ancak, yaşanan hezimetin ardından Karayalçın, CHP örgütlerini suçlayarak eleştirilerini yoğunlaştırdı.

Murat Karayalçın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada:

"Sayın Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde üstün bir performans sergilemiştir. Adaletsiz bir seçimde elde edilen %48'lik oy oranı önemli bir kazanım olarak kabul edilmelidir. Ancak partimiz, hem dört partiyle birlikte hem de TBMM seçimlerinde %25 civarında oy alarak ciddi bir başarısızlık yaşamıştır.

Parlamenter sistemde olsaydık, bu oy oranı sadece başarısızlık değil, tam anlamıyla bir hezimet olarak değerlendirilecekti. CHP örgütündeki düşük siyasi kapasite, meclis seçimindeki başarısızlığın temel nedenidir."