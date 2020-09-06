CHP'li Onursal Adıgüzel, korona virüse yakalandı!

Korona virüs Türkiye'de etkilerini arttırırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'de korona virüse yakalandığını duyurdu. Adıgüzel, pozitif çıkan test sonucunun ardından bir süre izole olacağını bildirdi.

Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Onursal Adıgüzel kimdir? Kaç yaşındadır?

Endüstri mühendisi, siyasetçi, milletvekili, CHP Genel Başkan Yardımcısı. 1985 yılında Malatya'da doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Nezaket'tir. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Çeşitli özel sektör firmalarında Endüstri Mühendisi ve yönetici olarak görev yaptı. Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları MYK üyesi olarak görev yapan Adıgüzel, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 34. Olağan Kurultay'da, 18. Olağanüstü Kurultay'da ve 36. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

25., 26. ve 27. Dönemde İstanbul milletvekili seçilen Adıgüzel, Şubat 2018'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 26. yasama döneminde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeliği yapan Adıgüzel, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Adıgüzel, Sosyolog Elif Duygu Adıgüzel ile evli, bir çocuk babasıdır.

10 Ağustos 2018 günü CHP'de yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu. Bilgi ve İletişim Teknolojileri genel başkan yardımcılığına Onursal Adıgüzel getirildi.