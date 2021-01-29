Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi yaptıkları basın açıklamasıyla partiden istifa ettiklerini duyurdular. Parti içerisindeki bazı durumlardan rahatsızlıklarını dile getiren 3 isim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşerek istifalarını sundu. Peki, CHP'li Özcan Özel neden istifa etti? İşte detaylar...

CHP'Lİ ÖZCAN ÖZEL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, partisinden istifa etti. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, CHP'de bir süredir parti politikalarından rahatsızlıklarını dile getiren üç milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia ediliyordu.

Özcan Özel'in açıklaması şu şekilde:

Önerilerimize hiçbir yanıt gelmemesiyle birlikte bu açıklamaları yapma zararuriyeti doğmuştur.

Sözlerimi Hacı Beştaş Veli'nin eline diline beline sahip çık sözleriyle bitirmek istiyorum.

Tüm çabam Atatürk'ün çizdiği yolda yürümek olacaktır. Ciddi bir uyarı fişeği olacağını düşünerek partimizden istifa ediyorum.

ÖZCAN ÖZEL KİMDİR?

13 Ocak 1959' da Karamürsel'de doğan 62 yaşındaki Özcan Özel'in baba adı Mehmet, anne adı Şemsiye'dir.Matematik Öğretmeni. Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nden 1979 yılında mezun oldu.Yüksek Öğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli okullarda Matematik Öğretmeni olarak görev yaptı.

Özcan Özel hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel kimdir? Nereli? Kaç yaşında?