CHP'li Özel: Binali Bey, koltuk sigortası yaptır

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Binali Yıldırım'ın TBMM başkanıyken AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını eleştirerek, "Binali Bey'e önemli bir çağrımız var. Sigorta şirketleri koltuk sigortaları yapıyor. Anayasayı ihlal etmekten vazgeç. Bu kadar koltuk meraklısıysan, git bir koltuk sigortası yaptır. Koltuk altından giderse hiç olmazsa, sigorta şirketi senin zararını karşılar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Manisa İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sen meşru değilsin" sözlerine cevap veren Özel, TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı hedef aldı. Sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap vererek başlayan Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, "Sen meşru değilsin, bir an önce partinin başından git" demiş. Tayyip Erdoğan kadar, hem dünya tarihinde hem de başka bir tarihte hızlı fikir değiştiren birisi yok. Daha 27 Aralık günü sarayda yaptığı toplantıda "Bizim meşruiyetimizi sorguluyorlar, ama bana sorarsanız ana muhalefetin partisinin başındaki zatı da delegeleri seçmiştir. Kendisi bizim için meşru bir zattır" demişti. 27 Aralık'ta "meşrusun" diyen Erdoğan, dün "meşru değilsin" demeye başladı. Bunda şaşırılacak bir şey yok, çünkü PYD konusunda fikri günler içerisinde değişen; Putin'le, Trump'la, Macron'la ilişkileri her gün farklılaşan, 3 gün önce dediğini, 3 gün sonra değiştiren, Türkiye'nin politikasını ayaklar altına alıp zikzak yapmayı dış politika yapmak sayan birisinden de ancak bu beklenir" dedi. 24 Haziran seçimlerinde sandık güvenliğinin sağlanamadığını öne süren Özel, "Meşruiyetin iki şartı vardır. Birincisi seçimle geleceksin. Bunun nasıl bir seçimle geldiği ortada. İkincisi hukuka uygun işler yapacaksın. Hukukun ayaklar altına alındığı, kendilerinin değiştirdiği anayasaya uymadıkları bir durum ortadadır. Bu meşruiyet krizi Erdoğan'ı, 2019 yılında da 2018 yılında olduğu gibi kara bir gölge gibi takip edecektir" diye konuştu.

'ANAYASAYI İHLAL ETMEKTEN VAZGEÇ'

Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı'yken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını da eleştiren Özel, "Binali Yıldırım, anayasayı ayaklar altına alarak, istifa etmeden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yarışını meclis başkanlığı sıfatıyla, meclisin forslu arabasıyla, meclisin şoförüyle, danışmanlarıyla, meclisin sağladığı bütün olanakları kullanarak yapmayı nasıl içine sindirecek? Aslında istifa edip etmeyeceğini o da bilmiyordu. Erdoğan "İstifaya gerek yoktur, tartışma bitmiştir" dedi. Kendisiyle ilgili kararları, kendisiyle ilgili yapacak olduklarını bir tek adama ipotek etmiş birisinden bahsediyoruz. Binali Yıldırım artık gülünç ve içler acısı bir durumdadır. Binali Yıldırım'a bazı şeyleri hatırlatmamız lazım. Birincisi rakibin Ekrem İmamoğlu'na bak. Biz ona İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olur musun dedik. O da "Olurum, ben bu şehri yönetirim" dedi. "Ben Beylikdüzü'nde kalsaydım da koltuğum altımdan gitmeseydi" demedi. "Ben varım" dedi ve yarışa girdi. Ama sen aday olsam mı olmasam mı, ya kazanamazsam deyip ağladın zırladın. Tek adamın zorlamasıyla aday oldun. Ekrem İmamoğlu'na Türkiye'de en çok inanan, seçimi onun kazanacağını en çok güvenen insanoğlu, Binali Yıldırım'dır. Öyle düşündüğü için de koltuğu bırakmak istemiyor. Başbakanlığı zamanında "Koltuk elimde kaldı" demişti. Şimdi de koltuk altımdan gitmesin diye oturduğu koltuktan kalkmıyor. Böyle yarış, böyle rekabet olmaz. Adamın haline gülerler. "Ben İstanbul'u kazanamayacağım, koltuk altımdan gidecek" dersen, senin acınacak haline gülerler. Binali Bey'e önemli bir çağrımız var. Sigorta şirketleri koltuk sigortaları yapıyor. Sen madem bu kadar korkuyorsun, git kendine koltuk sigortası yaptır. Anayasayı ihlal etmekten vazgeç. Koltuk altından giderse hiç olmazsa, sigorta şirketi senin zararını karşılar. Oturduğu koltuğa güç vermeyenlerin, oturduğu koltuktan güç alanların, günü geldiğinde koltuktan kalkmamak için düştükleri bu trajik durum hepimiz için ibretliktir. Allah hiçbir siyasiyi Binali Yıldırım'ın düştüğü duruma düşürmesin" dedi.

MİLLET İTTİFAKI'NA LAKAP TAKILDIĞI ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından Millet İttifakı'na lakap takıldığını belirtip eleştirilerini sürdüren Özel, "Birisi diyor ki illet ittifakı, diğeri diyor zillet ittifakı. Millet dediğin 81 milyon hepimiz. İçerisinde AK Parti'si de var, CHP'si de var, İYİ Parti'si de HDP'si de var, diğer partileri de var. Sizin buna lakap takmanız millete karşı kibir göstermektir. Milletin iradesinie küçümsemektir. Bunu millet affetmez. Siz kim oluyorsunuz da milletle dalga geçiyorsunuz. Millete lakap takanların, millete millet demeyenlerin, oyuna talip olmaya da hakları yoktur. 31 Mart korkusu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 3 şey yaptırdı. Birincisi YSK çetesinin görevini bir yıl uzattılar. Ardından Binali Yıldırım'ı istifa ettirmeden yeniden aday yaptılar. Son olarakta YSK bugüne kadar hiç almadığı bir kararı alarak, tutukluların oy kullanmasına engel getirdiler. Bunların hepsi 31 Mart korkusudur" dedi.

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DHA