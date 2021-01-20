CHP'li Özel'e evinde 'Özel' aşı!

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel koronavirüs aşısını evinde vurdurdu. Aynı zamanda eczacı olan Özgür Özel aşı oldu.

Halkçı olarak gözüken Özgür Özel, devleti ayağına getirerek 90 yaş grubundaymış gibi aşısını evinde yaptırdı.

Özgür Özel'in iğnesini vurdururken bir başka ayrıntıda gözlerden kaçmadı. Kaderin cilvesimi dersiniz bilinmez ama Özgür Özel ve siyasi görüşündeki insanların başörtülü hakime güvenmeyiz söylemleri çok konuşulduğu bu zamanda Özel'in koronavirüs aşısını başörtülü bir hemşirenin yapması da dikkat çekti.

Özgür Özel aşısını yaptırdıktan sonra yaptığı açıklamada "Sıram geldi Covid-19 aşımı oldum. Sırası gelen herkesin tereddütsüz aşı olmasını bir kez daha öneriyorum. En büyük kaygım yeterli dozda aşının hala daha tedarik edilememiş olması. Bu kabusun bitmesi ancak yaygın aşılama ile mümkün." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

21 Eylül 1974'te Manisa'da dünyaya gelen Özgür Özel, eczacı Didem Özel ile evlidir ve İpek adında bir kızları vardır.

Özgür Özel'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Özgür Özel kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Özgür Özel hayatı