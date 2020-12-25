CHP İstanbul Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat'ın bir grup çete üyesi tarafından uygunsuz görüntülerinin yer aldığı kasetlerle şantaja uğradığı iddiaları, gündeme bomba gibi düştü. Bu haberler üzerine internet kullanıcıları, CHPli Özgür Karabat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Özgür Karabat şantaj olayı nedir? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

CHPLİ ÖZGÜR KARABAT KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | ÖZGÜR KARABAT HAYATI

1 Mayıs 1974 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Özgür Karabat, ilk ve orta öğrenimini, babasının da öğretmen olarak görev yaptığı memleketinde tamamladıktan sonra, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaptı.

1996 yılında üniversite sıralarında tanıştığı Dilek Hanım ile 2000 yılında evlendi. Karabat'ın 2006 yılında Umut adındaki oğlu dünyaya geldi.

Üniversite mezuniyeti sonrası Türkiye'nin ön de gelen dış ticaret firmalarında genel müdür olarak çalıştı.

İleri derecede İngilizce bilgisine sahip olan Karabat, aynı zamanda Uluslararası Finansal Raporlama Uzmanı ünvanına da sahiptir.

1 Şubat 2009 yılında aktif siyaset hayatını sürdürdüğü CHP'nin Başakşehir İlçe Başkanlığı görevine getirildi, iki kez üst üste seçilerek bu görevi sürdürdü.

Özgür Karabat, 2013 yılının Temmuz ayında Başakşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı için İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

Aday belirlemek için yapılan önseçimde %67 ile İstanbul'un ilçeleri arasında en çok oyu alan aday adayı oldu.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili olarak seçildi.

ÖZGÜR KARABAT ŞANTAJ OLAYI NEDİR?

Seçim çalışmaları esnasında tanıştığı bir kadının çete üyesi olduğunu iddia eden CHPli vekil Karabat, bu kadın ve çetenin üç üyesi tarafından uygunsuz görüntülerinin çekildiğini, bu görüntülerin yer aldığı kasetle kendisinden 10 milyon lira istendiğini öne sürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istediği iddia edilen Karabat'ın konuya ilişkin bugün basın toplantısı yapması bekleniyor.