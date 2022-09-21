CHP'li Özgür Özel: "Biz Kemal Bey’in aday olmasını isteriz, fakat kesin adayımız Kemal Kılıçdaroğlu değil."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu sabah Halk TV ekranlarında İsmail Küçükakkaya'nın sorularını yanıtladı. Yayında çarpıcı açıklamalara yer veren Özgür Özel, 6'lı masanın açıklamadığı adaylık konusuna ilişkin beklenen yanıtı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulduğu günlerde Özel'in verdiği yanıt izleyenleri şaşkına çevirdi.
"ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU DEĞİL"
Özgür Özel canlı yayında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmadığını belirterek, "Biz Kemal Bey’in aday olmasını isteriz, fakat kesin adayımız Kemal Kılıçdaroğlu değil." ifadelerine yer verdi. İzleyiciyi ters köşe eden cevap, sosyal medyanın gündemine oturdu.