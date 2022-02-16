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  3. CHP'li Özgür Özel, farkında olmadan partisini yerin dibine soktu! "Halka zulüm etmiş, yoksullaştırmış partiyle helalleşmek..."

CHP'li Özgür Özel, farkında olmadan partisini yerin dibine soktu! "Halka zulüm etmiş, yoksullaştırmış partiyle helalleşmek..."

CHP'li Özgür Özel, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Helalleşme sorusuna verdiği yanıtta hatasını fark etmeyen Özel, partisini yerin dibine soktu.

CHP'li Özgür Özel, farkında olmadan partisini yerin dibine soktu! "Halka zulüm etmiş, yoksullaştırmış partiyle helalleşmek..."

Kuran kurslarına yönelik çirkin ithamıyla son dönemde siyasi gündemde deprem etkisi yaratan CHP'li Özgür Özel, "Kuran kursları orta çağ zihniyetidir" cümleleriyle akıllarda yer etti. Son olarak Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Özel'e, partisine ilişkin çeşitli sorular yöneltildi. Sıra helalleşmeye gelince, Özel'in yaptığı gaf dikkatlerden kaçmadı.

CHP'li Özgür Özel, farkında olmadan partisini yerin dibine soktu! Halka zulüm etmiş, yoksullaştırmış partiyle helalleşmek...

"ZULÜM ETMİŞ, YOKSULLAŞTIRMIŞ PARTİYLE HELALLEŞMEK"

Armağan Çağlayan'ın yönelttiği "Helalleşme" sorusuna, gaf ustası parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi yanıt veren Özgür Özel, hatasını fark etmeden CHP'nin yanlışını gözler önüne serdi. Yanıtında, "İnsanların helalleşme deyince akıllarına hemen, halka zulüm etmiş, yoksullaştırmış, bu kadar sömürmüş bir partiyle mi helalleşeceğim?" sorusu geliyor. Ya hu helalleşmek farklı bir şey, hesap sormak farklı" ifadelerini kullanarak, geçmişte halkı ne denli zor duruma düşürdüklerini kabul etmiş oldu.

CHP'li Özgür Özel, farkında olmadan partisini yerin dibine soktu! Halka zulüm etmiş, yoksullaştırmış partiyle helalleşmek...CHP'li Özgür Özel, farkında olmadan partisini yerin dibine soktu! Halka zulüm etmiş, yoksullaştırmış partiyle helalleşmek...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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