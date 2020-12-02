Özgür Özel Hulusi Akar davası sonuçlandı mı? | Özgür Özel ne ceza aldı?

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatları Samet Can Olgaç ve Cihat Haykır ile davalı Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner katıldı.

Hulusi Akar'ın avukatlarından Samet Can Olgaç, Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlerin cezai olarak suç, hukuki olarak da saldırı niteliğinde olduğunu belirtti. Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çarpıtılmış ve doğru olmayan beyanlarda bulunduğunu ifade eden Samet Can Olgaç, davanın kabulünü istedi.

Bunun üzerine mahkemenin, bildirdikleri delilleri toplamadığını, tanıkların dinlenmediğini öne süren Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner de televizyondaki beyanlarının ağır ifadeler olmadığını söyleyerek davanın reddini talep etti.

Hakim Tamer Pamuk, beyanları dinledikten sonra davayı kabul ederek, Özür Özel'in Hulusi Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

DAVA DİLEKÇESİ

Dava dilekçesinde Akar'ın, 2015-2018 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı yaptığı, emekliliği sonrasında Milli Savunma Bakanı olarak atandığı ve bu görevini halen sürdürdüğü belirtilmişti. Özel'in, 19 Kasım 2018'de bir televizyon kanalının ana haber bülteni ile 17 Aralık 2018'de TBMM Genel Kurul çalışması sırasında, Akar hakkında ağır hakaret ve iftira mahiyetinde söylemlerde bulunduğu kaydedilen dilekçede, 500 bin lira manevi tazminatın yanı sıra Özel'in "kınanması" ve bu kararın tirajı en büyük iki gazetede yayımlanması talep edilmişti.