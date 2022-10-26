CHP'li Özgür Özel, TTB Başkanı Fincancı'yı savundu, Alpay Özalan çileden çıktı: "Kendine gel densiz"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in TTB Başkanı Fincanı'nın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP'li Özgür Özel, TTB Başkanı Fincancı'yı savundu, Alpay Özalan çileden çıktı: "Kendine gel densiz"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullandığı yönünde açıklamalar yapan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldığı ifade edilmişti.

CHP'li Özgür Özel TTB Başkanı Fincanı'yı savundu, Alpay Özalan çileden çıktı: Kendine gel densiz

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Fincancı'nın gözaltına alındığı duyurulmuş, açıklamada "20.10.2022 tarihinde PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır." denilmişti. İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı, Ankara'ya götürüldü.

CHP'li Özgür Özel TTB Başkanı Fincanı'yı savundu, Alpay Özalan çileden çıktı: Kendine gel densiz

CHP'Lİ ÖZEL: "ŞEBNEM KORUR FİNCANCI'NIN GÖZALTINA ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

Fincancı'nın gözaltına alınması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz.

Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez!"

CHP'li Özgür Özel TTB Başkanı Fincanı'yı savundu, Alpay Özalan çileden çıktı: Kendine gel densiz

ÖZALAN: "CHP VE ORTAKLARI KİMLERİN HİZMETİNDE GAYET NET ORTADA"

Özgür Özel'in paylaşımını sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan. Özel'in ifadelerine tepki gösterdi. Özalan paylaşımında," CHP ve ortaklarının rezaletleri bitmiyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TSK'ya kimyasal silah iftirası atanları savunuyor. Kendine gel densiz! CHP'li Özgür Özel, Pkk'nın kanalında kahraman ordumuza kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'yı savunuyor. CHP ve ortakları kimlerin hizmetinde gayet net ortada. Ülkemizi hedef haline getirmek için her şeyi yapıyorlar. Sizi de ağababalarınızı da tanıyoruz!" diye yazdı.

CHP'li Özgür Özel TTB Başkanı Fincanı'yı savundu, Alpay Özalan çileden çıktı: Kendine gel densizCHP'li Özgür Özel TTB Başkanı Fincanı'yı savundu, Alpay Özalan çileden çıktı: Kendine gel densiz

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