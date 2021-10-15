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  3. CHP'li Özgür Özel'e çiftçiyim diye dert yanmıştı, Mustafa Şimşek'in Müge Anlı'daki evlilik çetesi lideri olduğu ortaya çıktı!

CHP'li Özgür Özel'e çiftçiyim diye dert yanmıştı, Mustafa Şimşek'in Müge Anlı'daki evlilik çetesi lideri olduğu ortaya çıktı!

CHP'li Özgür Özel'in Kütahya gezisinde yanına gelen ve "Ben çiftçiyim, traktörüme icra geldi" diyerek dert yanan Mustafa Şimşek adlı vatandaşın derdini dinleyip, sorularına yanıt vermişti. Çiftçiyim diye dert yanan adamın Müge Anlı programında gerçek yüzü belli oldu. Basın önünde halkı kandırmış!

CHP'li Özgür Özel'e çiftçiyim diye dert yanmıştı, Mustafa Şimşek'in Müge Anlı'daki evlilik çetesi lideri olduğu ortaya çıktı!

Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan bir diyalog, izleyen vatandaşların yüreğini burkmuştu. CHP'li Özgür Özel'in Kütahya gezisinde yanına gelen ve "Ben çiftçiyim, traktörüme icra geldi" diyerek kendini acındıran Mustafa Şimşek adlı şahıs, kameralara karşı duygu sömürüsü yapmış, devletten yardım istemişti. O şahsın kim olduğu ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında belli oldu.

CHP'li Özgür Özel'e çiftçiyim diye dert yanmıştı, Mustafa Şimşek'in Müge Anlı'daki çete lideri olduğu ortaya çıktı!

ÇETE LİDERİ ÇIKTI!

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkan ve  Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadın getirdiği bilinen çete liderinin, basına "çiftçiyim, icra geldi" feryadında bulunan Mustafa Şimşek isimli kişinin aynı çıkması seyirciyi şoke etti. CHP'li Özgür Özel'in Kütahya gezisinde yanına gelip dert yanan bu şahsın çete lideri olduğunu öğrenen izleyiciler ikiye bölündü. Bir kesim "CHP şov peşindeyken yakalandı" yorumu yaparken, bir diğer kesim ise "Adam herkesi kandırmış" yorumunda bulundu.

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