CHP'li Özgür Özel'e çiftçiyim diye dert yanmıştı, Mustafa Şimşek'in Müge Anlı'daki evlilik çetesi lideri olduğu ortaya çıktı!

Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan bir diyalog, izleyen vatandaşların yüreğini burkmuştu. CHP'li Özgür Özel'in Kütahya gezisinde yanına gelen ve "Ben çiftçiyim, traktörüme icra geldi" diyerek kendini acındıran Mustafa Şimşek adlı şahıs, kameralara karşı duygu sömürüsü yapmış, devletten yardım istemişti. O şahsın kim olduğu ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında belli oldu.

ÇETE LİDERİ ÇIKTI!

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkan ve Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadın getirdiği bilinen çete liderinin, basına "çiftçiyim, icra geldi" feryadında bulunan Mustafa Şimşek isimli kişinin aynı çıkması seyirciyi şoke etti. CHP'li Özgür Özel'in Kütahya gezisinde yanına gelip dert yanan bu şahsın çete lideri olduğunu öğrenen izleyiciler ikiye bölündü. Bir kesim "CHP şov peşindeyken yakalandı" yorumu yaparken, bir diğer kesim ise "Adam herkesi kandırmış" yorumunda bulundu.