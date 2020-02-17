CHP'li Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusu

SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un 15 Şubat'ta gerçekleşen CHP Sakarya İl Başkanlığı Kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf ettiğini belirtti.

Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten AK Parti Sakarya İl Başkanlığı olarak suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Tever, "AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Özkoç tarafından maksadını aşan ifadeler ve nefret suçu içeren söylemlerini gerek basın mensupları yoluyla gerek sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında her bir vatandaşımız alenen görmüştür. Özkoç'un maksadını aşarak, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden açıklamaları, Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya İl Başkanlığı olarak bizleri ziyadesiyle üzmüş ve rahatsız etmiştir. Bu söylemlerin TCK'nın 299.maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun unsurlarını ihtiva ettiği alenen bellidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 yıldır ülkenin birlik ve beraberliğine, huzur ve kardeşliğine kasteden PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine yönelik mücadelesi, azmi ve kararlılığının 83 milyon vatandaşın malumu olduğunu vurgulayan Tever, AK Parti hükümetleri döneminde ülkede atılmamış adımları atan ve birçok yatırımı hayata geçiren, milletin huzur ve refahına ilişkin birçok siyasi kararı alıp uygulayan Cumhurbaşkanına karşı kullanılan dilin kutuplaştırıcı olduğuna dikkati çekti.

Tever, Özkoç'un aynı söylem ve hakaretleri defalarca tekrarladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özkoç, gerçeklerle yüzleşmek yerine inandığı yalanları konforunda yaşamayı sürdürmeyi tercih etmektedir. Bu nedenle Özkoç'un, konuşmasında sayın Cumhurbaşkanımıza karşı sarf ettiği mesnetsiz iddialar ve nefret diliyle ifade ettiği yalanlar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin seçilmiş Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak bizleri derinden üzmüş ve yaralamıştır. Bu vesileyle şunu ifade etmek gerekir ki gerçeklerin bu ölçüde çarpıtılması, yalanın bu kadar rahat bir şekilde ifade edilebilmesi, hakaret ve iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahede ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır. Bu ahlakın, ana muhalefet partisinin yetkili bir organında görev yapan bir şahsında tecessüm etmesi ülkemiz için büyük bir talihsizliktir. FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek bir FETÖ yöntemidir ve ancak FETÖ'nün örgütsel amaçlarına hizmet etmektedir. Özkoç, bugün FETÖ'nün egemen olmadığı özgür bir ülkede yaşayabiliyorsa bunu öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza ve ona destek veren aziz milletimize borçlu olduğunu unutmamalıdır."

Yunus Tever, bu duygu ve düşüncelerle AK Parti Sakarya İl Başkanlığı olarak Özkoç'a yönelik suç duyurusu dilekçesini Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA