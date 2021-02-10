CHP'li Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun dostlarını canlı yayında açıkladı: HDP, Saadet ve İYİ Parti

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CNN Türk canlı yayında Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına telefonla bağlandı. Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "İnşallah dostlarımızla iktidara geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin talihini değiştireceğiz" açıklaması ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun dostlarımız kelimesiyle kimleri kast ettiğini ifade eden Özkoç,"Birlikte ittifak içerisinde olduğumuz partiler yani; Saadet Partisi ve İYİ Parti. Arkasından diyorum ki AK Parti dahil olmak üzere bugüne kadar oyu bize nasip olmamış diğer siyasi partilerin tamamında şu ilkeleri benimsemiş; Bir, anayasanın ilk dört maddesi, iki özgürlükçü demokratik laik parlamenter sistemi benimseyen herkesin oyunu bekliyoruz ve o kişiler bizim dostumuzdur buna HDP de dahildir. HDP'li seçmende anayasanın ilk dört maddesine 'evet biz bunu benimsiyoruz' diyorsa ve demokratik laik parlamenter sistemi 'evet biz talep ediyoruz' diyorsa bu insanların oylarının bizim hanemize yazılmasına biz 'evet' diyoruz. Bu kadar açık ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ BİZİM İÇİN BAĞLAYICIDIR, BUNDAN ASLA TAVİZ VERMEYİZ"

"İnsanlar nereye isterlerse yorumlasınlar ama siyasetçiler dürüst ve ahlaklı olmalı ve sözlerinin arkasında durmalılar." diyen Özkoç," Bizim çizdiğimiz yol bellidir. Anayasanın ilk dört maddesi bizim için bağlayıcıdır. Bundan asla taviz vermeyiz. 'Ama onun orası, ama onun burası' diye bir yaklaşım olursa biz bu insanlarla yol yürümeyiz. O yüzden bunu açık bir şekilde söylüyorum; güçlendirilmiş laik demokratik parlamenter sistemi. " diyerek sözlerini sonlandırdı.

YAYIN YASAĞINI ÇİĞNEDİ

CHP'li yetkililer CNN Türk'ün yayın politikasını yanlış bulduklarını ifade ederek, milletvekilleri ve belediye başkanlarının kanalın yayınlarına katılmamasını istemişti. Ancak bu yasağı Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, dün ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç söz konusu yasağı delmiş oldu.