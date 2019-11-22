CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Külliye'de CHP'li bir isimle görüştüğü iddiasıyla ilgili "Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen Genel Başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat edemiyorsan çek git" sözlerine yanıt verdi. Öztrak, "'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" demek gerçekten ürkütücüdur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İzmir İl Başkanlığı balkonunda Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü yönündeki iddiaları hatırlatarak yaptığı açıklamaya İzmir'de gerçekleşen "Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması'nda şu sözlerle yanıt verdi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yine söylemediğini bırakmamış. Açıkça bir şey söyleyeyim genel başkanımızın bir ifadesi vardı. Kendisi diyor ki "CHP'yi karıştırmak için bu Saray her şeyi yapar" diyor. Dolayısıyla "Bu habere şaşırdınız mı" diye soruyorlar. "Bu habere şaşırmadık" diyor. Ondan sonra bu yaptı, şu yaptı hiçbiri yok ortada. "Sadece hangi memurların sizinle uğraşma konusunda görevlendirildiği konusunda isim verir misiniz" deniyor. Orada da "İsim vermeyeceğim" deniliyor. Daha sonra "Peki bir tahmininiz var mı, kim gitmiştir" diye, "Böyle bir isim de vermek istemiyorum" diyor. Şimdi burada Erdoğan'ı bu konuda açıklama yapmaya davet ediyorum. Bugün Erdoğan bu açıklamayı yaptı. Şimdi genel başkanımıza "Kim yaptı bunu açıkla" diyor. Çünkü sonuç itibariyle bu bilgiyi veren yazarın ifadesiyle bir saray görevlisi. Dolayısıyla bu bilgiyi verenin kim olduğunu bulmak doğruysa da eğer oraya gelenin kim olduğunu açıklamak Sayın Erdoğan'ın görevidir. Genel başkanımız da "açıkla" diyor. O da cevap veriyor, "Sen açıkla" diyor. Neyi açıklayacak?"

Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki bu kadar kızgınlığın sebebi ne? Çünkü oyun bozuldu. Milletin yoksulluğunun, işsizliğinin, insanların umutsuzluğunun, umutsuzluğa kapılan aile babalarının üstünü bir şekilde örtmeleri lazım. Millete "cambaza bak cambaza" demeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığını ortaya koymak bu iş için biraz fazla gelir. Genel başkanlık yeterli burada. Sen de kendi genel başkanlığını koy eğer açıklayamıyorsan. Açıklama görevi sizin üzerinizde. Top sizin sahanızda. Bir an önce eğer böyle bir şey varsa bunu açıklayacaksınız."

Hem CHP'yi karıştırmak hem de vatandaşın gündeminin karartılmak istendiğini öne süren CHP'li Öztrak, "Bu hamlelerin hiç kimseye faydası yoktur. "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" demek gerçekten ürkütücüdür. Ruh halinin ne duruma geldiği açıktır. Biz genel başkanımızın sorusunu tekrarlıyoruz. Bu saraya giden kimdir? Bunu açıklama görevi ya yazardır ya da sayın Erdoğan'dadır" dedi.

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Kaynak: DHA