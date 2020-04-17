CHP'li Öztrak: Kavga etmeden yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs salgınıyla ilgili, "Bilimin ve aklın ışığında atılan her adımı destekledik, katkı verdik, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Tedbirler öneriyoruz, önereceğiz. Gördüğümüz aksaklıklara, gecikmelere dikkat çektik, çekeceğiz. Biz, kavga etmeden yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın, insanlıktan nasibini almamış bir cani tarafından hunharca katledildiğini belirten Öztrak, "'CHP olarak, bu saldırıyı lanetliyoruz. Kadın cinayetleri ülkemizin kanayan yarasıdır. Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm AK Partililere baş sağlığı diliyoruz" dedi.

'CHP OLARAK YAPICI TAVRIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Koronavirüs salgınına değinen Öztrak, dünyanın, daha önce görülmemiş bir virüsle mücadele ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Karşımızda çetin bir düşman var. Başta, ülkeyi yönetenler ve tabii ki biz yurttaşlar, bu mücadelede en ufak bir gevşeme göstermemeliyiz. Ülkeyi yönetenlerin süreci şeffaflıkla yürütme, ihtiyatı elden bırakmama ve tedbirleri zamanında alma sorumluluğu vardır. Biz de yurttaşlar olarak kurallara uymak zorundayız. Bu sadece kendimize karşı değil, sevdiklerimize, ailemize, sağlık çalışanlarına ve milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Düşman ortaktır, mücadele de ortak olmalıdır. Biz CHP olarak, sürecin başından bu yana salgınla mücadelede yapıcı tavrımızı sürdürüyoruz. Bilimin ve aklın ışığında atılan her adımı destekledik, katkı verdik, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Tedbirler öneriyoruz, önereceğiz. Gördüğümüz aksaklıklara, gecikmelere dikkat çektik, çekeceğiz. Biz, kavga etmeden yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz."

Ekonomik sorunların bir şekilde aşılacağını ancak toplum psikolojisindeki bozulmanın ve sosyal yapıdaki çözülmenin telafisinin olmadığını ifade eden Öztrak, devletin tüm imkan ve araçlarını bugün millet için kullanmasını isteyerek, daha fazla ekonomik tedbir alınması gerektiğini söyledi.

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Kaynak: DHA