CHP'li Salıcı: Delege özgür iradesiyle kararını verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ankara İl Kongresi'ndeki tartışmalarla ilgili, "Ben başka bir siyasi partinin kongresinde blok liste, çarşaf liste, birden fazla aday ve bunların nasıl yapıldığıyla ilgili bir tartışma olduğuna genellikle şahit olmuyorum. Dolayısıyla CHP delegesi kendi özgür iradesiyle kararını vermiştir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, toplantı sırasında basın toplantısı düzenledi. Salıcı, CHP'nin İş Bankası hisselerine ilişkin, "Bu konu gündeme ara ara getiriliyor. Önce şunu ortaya koymak lazım ki CHP'nin İş Bankası hisselerinden dolayı elde etmiş olduğu 1 kuruşluk gelir yok. CHP'nin görevlendirmiş olduğu yönetim kurulu üyeleri İş Bankası'nda Atatürk'ün vasiyetini temsil etmek için bulunuyorlar. Bu daha önce de böyleydi bugün de böyle. Ama biliyorsunuz bankalar itibarları ve şöhretleri üzerinden ayakta kalırlar. İş Bankası'na yönelik bu saldırılar İş Bankası'nı Türkiye'nin en büyük bankaları sırasında gerilere doğru çekiyor, dünyanın en büyük bankaları sıralamasında da gerilere doğru çekiyor" diye konuştu.

'CHP DELEGESİ ÖZGÜR İRADESİYLE KARARINI VERDİ'

Salıcı, Ankara İl Kongresi'ndeki tartışmalar ve delegelere baskı yapıldığı iddialarıyla ilgili ise Türkiye'de kongre yapan tek parti olduklarını savunarak, "Ben başka bir siyasi partinin kongresinde blok liste, çarşaf liste, birden fazla aday ve bunların nasıl yapıldığıyla ilgili bir tartışma olduğuna genellikle şahit olmuyorum. Dolayısıyla CHP delegesi kendi özgür iradesiyle kararını vermiştir. Bir arkadaşımız aday olmak istedi ve aday olmak için tüzükte yazan gerekli kurallar gerçekleşmediği için aday olamadı ve CHP'li delegelerimiz Ali Hikmet Akıllı'yı Ankara İl Başkanı olarak seçti" ifadelerini kullandı.

'MUHARREM İNCE PARTİMİZİN BİR ÜYESİ'

Salıcı, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu ile görüşmesiyle ilgili MYK'da değerlendirme olup olmadığı sorusuna da "Bu konuda MYK'da bir görüşme olmadı. Ama Sayın Muharrem İnce partimizin üyesi, partimizdeki önemli bir siyasetçi. Eğer genel başkanımızla görüşmek istediyse doğal olarak genel başkanımız görüşür. Bu CHP'nin genel başkanıyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş Muharrem İnce arasındaki görüşme bizim için çok normal bir görüşme" diye cevap verdi.

İYİ PARTİ'DEKİ İSTİFA

Salıcı, İYİ Parti'de CHP'nin HDP ile ortaklığı gerekçe gösterilerek gerçekleşen istifaya ilişkin "İYİ Parti'de yaşanan bir iç meseleyle ilgili bizim yorumda bulunmamız İYİ Partili yöneticilere, İYİ Parti'de siyaset yapan değerli siyasetçilere karşı saygısızlık olur. Benzer bir durum gözaltına alındığı ifade edilen HDP'li içinde geçerli. Eğer ortada terörle ilgili bir bağlantı varsa bu ülkenin polisi var, askeri, yargıcı var ve gereken yapılır. Başka bir siyasi partinin gündemiyle ilgili yorum yapmak bize nezaket içinde bir davranış olarak görünmüyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA