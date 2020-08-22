CHP'li Şener: Doğalgazdan Türkiye'ye sadece 8 milyar dolar kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada, Fatih Sondaj gemisinin keşifleri kapsamında Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldığı müjdesini verdi. 20 Temmuz 2020 tarihinde başlayan Tuna 1 Kuyusu sondajında keşfedilen doğalgaz rezervinin ardından uzmanlar tarafından arka arkaya açıklamalar geliyor. Bu açıklamalara bir yenisi de CHP Konya Mİlletvekili'nden geldi. Vekil Şener, rezervi çıkarma işinin verileceği firma üzerinden sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

ŞENER'DEN İĞNELEYİCİ TEBRİK MESAJI

AK Parti'nin kurucu kişileri arasında bulunan ve 2018 yılında CHP kanadında Konya Milletvekili seçilen Abdüllatif Şener, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervine ilişkin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 320 milyar metreküp doğalgazın Türkiye'ye 5 yıl yeteceğini iddia etti. Aynı zamanda doğalgazı çıkarma işini yapacak şirket hakkında da yorum yapan Şener, Şener paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Doğal gaz! Hükümet'in açıklamaları tamamen doğruysa bile; 320 milyar metreküp gazın tamamı Türkiye'nin sadece 5 yıllık ihtiyacı kadardır. Çıkarma işi yandaşa veya yabancıya verilirse, Türkiye'ye sadece 8 milyar dolar kalacaktır. Nokta!" ifadelerini kullandı.

Doğal gaz!

Hükümet’in açıklamaları tamamen doğruysa bile; 320 milyar m3 gazın tamamı Türkiye’nin sadece 5 yıllık ihtiyacı kadardır.

Çıkarma işi yandaşa veya yabancıya verilirse, Türkiye’ye sadece 8 milyar dolar kalacaktır.

Nokta! — Abdüllatif Şener (@senerabdullatif) August 21, 2020

Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?