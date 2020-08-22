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  3. CHP'li Şener: Doğalgazdan Türkiye'ye sadece 8 milyar dolar kalacak

CHP'li Şener: Doğalgazdan Türkiye'ye sadece 8 milyar dolar kalacak

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Karadeniz'de bulunduğu açıklanan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Rezervin Türkiye'ye ancak 5 yıl yeteceğini belirten Şener, çıkarma işinin verildiği firmaya bağlı olarak Türkiye'nin bu işten kazancının 8 milyar dolar olacağını iddia etti.

CHP'li Şener: Doğalgazdan Türkiye'ye sadece 8 milyar dolar kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada, Fatih Sondaj gemisinin keşifleri kapsamında Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldığı müjdesini verdi. 20 Temmuz 2020 tarihinde başlayan Tuna 1 Kuyusu sondajında keşfedilen doğalgaz rezervinin ardından uzmanlar tarafından arka arkaya açıklamalar geliyor. Bu açıklamalara bir yenisi de CHP Konya Mİlletvekili'nden geldi. Vekil Şener, rezervi çıkarma işinin verileceği firma üzerinden sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

CHP'li Şener: Doğalgazdan Türkiye'ye sadece 8 milyar dolar kalacak

ŞENER'DEN İĞNELEYİCİ TEBRİK MESAJI

AK Parti'nin kurucu kişileri arasında bulunan ve 2018 yılında CHP kanadında Konya Milletvekili seçilen Abdüllatif Şener, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervine ilişkin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 320 milyar metreküp doğalgazın Türkiye'ye 5 yıl yeteceğini iddia etti. Aynı zamanda doğalgazı çıkarma işini yapacak şirket hakkında da yorum yapan Şener, Şener paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Doğal gaz! Hükümet'in açıklamaları tamamen doğruysa bile; 320 milyar metreküp gazın tamamı Türkiye'nin sadece 5 yıllık ihtiyacı kadardır. Çıkarma işi yandaşa veya yabancıya verilirse, Türkiye'ye sadece 8 milyar dolar kalacaktır. Nokta!" ifadelerini kullandı.

 

Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?

 

Berna Akkaya
Editör


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