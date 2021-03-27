CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un kızı İstanbul'un Şişli ilçesindeki belediyede özel kalem müdürü oldu. Dikkat çeken haberin ardından Seyit Torun ve kızı hakkında detaylar merak edildi. Peki CHP'li Seyit Torun kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un kızı kimdir?

SEYİT TORUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Seyit Torun, 1 Şubat 1968, Ordu doğumludur. Liseyi Ordu'da okuyan Torun, yüksek öğrenimini 1990 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladı.

Torun, 1994 yerel seçimlerinde CHP'den Ulubey belediye başkanı seçildi. Torun, bir dönem Ulubey Belediye Başkanlığı yapmıştır. Şu anda da CHP'nin Genel Başkan Yardımcısıdır.

SEYİT TORU'UN KIZI KİMDİR?

Türk iktisatçı, iş adamı ve siyasetçi olarak bilinen Seyit Torun'un kızı Şişli Belediyesi’ne özel kalem müdürü yapıldı. Ancak kızı hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.