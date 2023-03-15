CHP’li Sezgin Tanrıkulu: ''KHK’lılardan özür dileyeceğiz'' bir ay içinde işe iade edeceğiz!

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu kamu kurumlarından kanun hükmü karar namesiyle işten atılan KHK’ lı olarakta bilinen kişilerin iktidara geldikleri ilk bir ay içinde onlardan özür dilenip işlerine iade edileceğini söyledi.

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CHP’li Sezgin Tanrıkulu: ''KHK’lılardan özür dileyeceğiz'' bir ay içinde işe iade edeceğiz!

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu kamu kurumlarından kanun hükmü karar namesiyle işten atılan KHK’ lı olarakta bilinen kişilerin iktidara geldikleri ilk bir ay içinde onlardan özür dilenip işlerine iade edileceğini söyledi.

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''HAKLARINI İADE EDECEĞİZ''

TV 5 Televizyon programına katılan Tanrıkulu yaptığı açıklamada” Ha şunuda söyleyim CHP milletvekili olarak söylüyorum ki genel başkanımız nerdeyse tüm konuşmalarında atıfla tümünün haklarını iade edileceğini, bir ayda iade edileceğini, kamuda görevlerine başlayacaklarını ve özlük haklarının iade edeceğini her tarafta söylüyor. Bu bir maddelik düzenlemedir ayrıca onun bütün hazırlıkları yapılmıştır şu an da olası iktidar değişikliğinde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi kolektif bir biçimde sivil medeni ölümlere mahkum edilmiş bu yurttaşlarımızdan özür dilemek onlarla helalleşmek ve haklarını iade etmek olacaktır.'' dedi.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu: ''KHK’lılardan özür dileyeceğiz'' bir ay içinde işe iade edeceğiz!

SEZGİN TANRIKULUNUN AÇIKLAMASINA TEPKİ GELDİ

Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Daha öncede Cumhuriyet Halk Parti genel başkanı, Millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aynı şekilde açıklama yapmış Gazeteci Nedim Şener: “Bütün KHK'lıları iade edeceğiz demek, devleti FETÖ'ye peşkeş çekmek, PKK iltisaklarına devletin bürokrasisini esir etmek demektir. Başka hiçbir tarifi yok bunun” diyerek çok sert tepti göstermişti.

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