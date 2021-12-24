CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal ifadeler! İktidar olurlarsa KHK'lılar bir ay içinde göreve dönecekmiş

Türkiye demokrasisi ve geleceğine kast eden 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile FETÖ ile ilişiği olan birçok kişi görevden alınmıştı. Soruşturma süreci tamamlandıktan sonra suçsuz oldukları kanıtlanan kişiler görevlerine geri dönerken suçlu bulunanlar ise görevden alınmıştı. TV5'te ekranlara gelen Susmadan Önce programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, görevden alınan KHK'lılar hakkında skandal ifadeler kullandı.

"HAZIRLIKLAR YAPILMIŞ DURUMUNDA"

Sezgin Tanrıkulu, "Genel başkanımız neredeyse her konuşmalarında tümünün haklarının ilk bir ayda iade edileceğini, kamuda göreve başlayacaklarını ve özlük haklarının iade edeceğini her tarafta söylüyor. Bu bir maddelik düzenlemedir aslında. Bütün hazırlıkları yapılmış şuanda." dedi.

"HESAP SORACAĞIZ"

Tanrıkulu şunları söyledi:

" Olası bir iktidar değişikliğinde ilk yapacağımız işlerden biri kuvvetli bir biçimde sivil, medeni ölüme mahkum edilmiş bu yurttaşlarımızdan özür dilemek. Onlardan helalleşmek ve haklarını iade etmek olacak. Ve buna sebebiyet verenlerden hesap soracağız aynı zamanda."