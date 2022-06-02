CHP'li Tanju Özcan iyice şaşırdı! Protesto edilince dans etmeye başladı! "Bu da iyice sıyırdı"

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son zamanların en çok konuşulan siyasi isimleri arasında yer alıyor. Yaptığı açıklamalar, verdiği vaatler ve ilginç tabela yazılarıyla her geçen gün gündem yaratmaya devam eden Özcan, bu defa dans ederek "Bu da iyice sıyırdı" şeklinde yorumlar aldı. Özcan'ın kendisini protesto edenlere verdiği bu karşılık, sosyal medyada alay konusu haline geldi.

PROTESTO EDİLİNCE DANS ETTİ

Geçtiğimiz gün siyaset gündeminde yeri yerinden oynatan Tanju Özcan, AK Parti meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" şeklinde tepki göstermişti. Özcan sosyal medya hesabından da olayın üzerine espri yapmak istemiş, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" şeklinde skandal bir paylaşım yapmıştı.

Bunun ardından Özcan'a sosyal medya kullanıcılarından eleştiri yağmuru geldi. Günlerce yazılı linç edilen Özcan'ın bugün makam odasının önüne Hacer Çınar'ın il temsilcisi olduğu Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri protesto yapmak için gitti. Katılımcılar, 'Eline, beline, diline hakim ol' sloganları atarken, 'Terbiyesiz Tanju Özcan' yazılı dövizler taşıdı. Protesto gösterisini makam odasının penceresinden izleyen Özcan, eylem sırasında atılan sloganlara eşlik edip, dans etti.

Bu durum sosyal medyada "İyice sıyırmış" yorumlarını da beraberinde getirdi.