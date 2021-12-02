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  3. CHP'li Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz konusunda destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım

CHP'li Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz konusunda destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusunda yaptığı açıklamalara destek vererek, "Faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Derhal Merkez Bankası Başkanı istifa etsin ya da bir kararname ile faiz sıfıra düşsün. Ben faizin derdindeyim. Dolar isterse 100 liraya çıksın." dedi. Özcan, faizin düşürülmesini yanlış bulan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı ise eleştirdi

CHP'li Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz konusunda destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım

Yabancı uyruklulara yönelik politikaları nedeniyle adından söz ettiren Bolu Belediyesi Başkanı CHP'li Tanju Özcan bu kez ekonomi politikaları konusunda görüş belirtti. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK VERDİ

Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz konusunda yaptığı açıklamaları değerlendirerek,  “Faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Milli Kurtuluş Savaşı’nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu. 

CHP'li Tanu Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz konusunda destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım.

"FAİZ DÜZENİ VE FAİZCİLERDEN SIKILDIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu dile getiren Özcan, faizin haram olduğunu belirterek, "Bakara Suresi 275. Ayetinde Allahuteala faizcilerin asla cehennemden çıkamayacaklarını bildiriyor. O Merkez Bankası Başkanı derhal faizi sıfıra düşürmeli. Kurtulalım faizden. Dolar yükselirse yükselsin. Faiz düzeni ve faizcilerden sıkıldım” dedi.

"KARARNAME İLE FAİZ SIFIRA DÜŞSÜN"

“Bir avuç tefeciye Türkiye’yi mahkûm edenlerden sıkıldım." diyen Özcan," Derhal Merkez Bankası Başkanı istifa etsin ya da bir kararname ile faiz sıfıra düşsün. Ben faizin derdindeyim. Dolar isterse 100 liraya çıksın." dedi.

CHP'li Tanu Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz konusunda destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım.

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK'I ELEŞTİRDİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın faizlerin düşürülmesini yanlış bulduğuna yönelik açıklamalarını da değinen Özcan, " Bizim Parti Sözcüsüne de kızıyorum. Sayın Öztrak, ‘Faizin düşmesi yanlış’ diyor. Nesi yanlış Sayın Öztrak? Sayın Cumhurbaşkanı faizleri sıfıra çeksin ve kısa zamanda bu ülkeyi refaha ulaştırsın. Ben kendisinin bu konuda samimi olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı. 

CHP'li Tanu Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz konusunda destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım.

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