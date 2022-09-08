CHP'li Tanju Özcan'dan cumhurbaşkanına şok destek! "Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrindeyiz..."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yunanistan'a "Bir gece ansızın gelebiliriz" şeklinde çıkış yapan Erdoğan'a "Bir Türk milliyetçisi olarak başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle yarın adalara çıkalım. Bana da ne görev verilirse buna hazırım" dedi.

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CHP'li Tanju Özcan'dan cumhurbaşkanına şok destek! "Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrindeyiz..."

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a "Bir gece ansızın gelebiliriz" şeklinde çıkış yapması hakkında değerlendirmelerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Yunanlar gündüz gündüz, 20 yıldır tek tek adalarımızı işgal etti. Sayın cumhurbaşkanı seçimler yaklaşınca kendi toprağımıza gidebilmek için 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyor. Sayın Erdoğan, Gazze’de kılacağım dediğiniz Cuma namazına benzemesin bu iş. Gideceksek zaman kaybetmeyelim." şeklinde konuştu.

CHP'li Tanju Özcan'dan cumhurbaşkanına şok destek! Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrindeyiz...

"YARIN SABAH ÇIKALIM GİDELİM"

Belediye meclis toplantısında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gündemi son zamanlar meşgul eden Yunanistan meselesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özcan, “Cumhurbaşkanımız, 'Yunanlılar bizim adalarımızı işgal ediyor. Bu işgali yok hükmünde sayıyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. Bu konu 2004 yılında başladı. 2004 yılından bu yana Yunanlılar bize ait olduğu Lozan’ın orijinal metnine bakınca belli olan tek tek işgal ettiler. O adaları hızlı bir şekilde silahlandırdılar. Burnumuzun dibinde mangal yaptılar. Burada yapılan çevirmenin kokusu anakaramızdan duyuluyor. Bir gece ansızın gelmeye gerek yok, yarın sabah çıkalım gidelim. Ben hazırım. Bu yaşta kamuflaj giyip ne görev verirlerse yaparım. Git cephede çatış, canlı bomba ol Yunan askerlerinin arasında patla, mutfakta patates soy. Hepsine hazırım” ifadelerini kullandı.

CHP'li Tanju Özcan'dan cumhurbaşkanına şok destek! Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrindeyiz...

"BANA NE GÖREV VERİLİRSE BUNA HAZIRIM"

Konuşmalarına devam eden Tanju Özcan, “Yunanistan bu cesareti nereden buluyor. Bu ülkeyi çok mu güçsüz buluyorlar dışarıdan. Ülkeyi yönetenleri mi çok güçsüz görüyorlar. Ben anlamadım. Biz Yunanistan’ı kaç defa yendik. Gidip adalarımızı geri alalım. Ben varım. Bir Türk milliyetçisi olarak başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle yarın adalara çıkalım. Bana da ne görev verilirse buna hazırım. Yaparsa çok mutlu olurum” dedi.

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