CHP'li Tekin, Simav'da hükümeti eleştirdi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçim çalışmalarına destek vermek için geldiği Kütahya'nın Simav ilçesinde hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı eleştirip, "Bugüne kadar bu işleri yapanlar, gönül işi değil, götür işi yaptılari" dedi.

Mlletvekili Gürsel Tekin, CHP'nin Simav Belediye Başkan adayı Gülcan Bütün'ün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde, seçim otobüsünden halka seslendi. Tekin, konuşmasında hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı eleştirip, "Bu işleri bugüne kadar yapanların gönül işi olarak yapmadıklarını ben söylemiyorum. Kim söylüyor bunu? Sayıştay söylüyor. Devletin kurumları diyor ki; evet bugüne kadar bu işleri yapanlar, gönül işi değil, götür işi yaptılar" diye konuştu.

Tekin, ekonomi politikalarını da eleştirerek, "Hani, "Birileri dışarıda bizi karıştırıyorlar" falan diyorlar. Sakın buna inanmayın" dedi. Tekin, şöyle devam etti:

"Siz 31 Mart'taki seçimlerde sadece burada bir belediye başkanı seçmeyeceksiniz. Aynı zamanda siyasetçilerin kendilerine çeki düzen vermeleri için gereken bir ders vereceksiniz. Siyasetçilere bir maliyet ödetmediğiniz zaman adam diyor ki "Ben ne yaptıysam doğru yaptım." Kardeşim, 17 yıl içerisinde bana bir tane başarınızı anlatın, bir tane."

Tekin, konuşmasının ardından Simav'dan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA