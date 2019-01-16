CHP'li Torun: Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanı seçiyoruz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimler öncesi 1'i büyükşehir, 4'ü il belediyesi olmak üzere 70 belediye başkan adayını daha açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimler öncesi 1'i büyükşehir, 4'ü il belediyesi olmak üzere 70 belediye başkan adayını daha açıkladı. Torun, Cumhur İttifakı'nın seçimleri genel seçim havasına sokmaya çalıştığını öne sürerek, "Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanı seçiyoruz. Yerel seçimi millete referandum gibi sunmaya çalışıyorlar." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ardından açıklama yaptı. Torun, CHP'nin şehirlerin belediyelerine değil, yerelden ülkenin huzurunu tesis etmeye aday olduğunu söyledi. Torun, "Bu bir yerel seçimdir. Bu seçimi genel seçim havasına sokmak istiyorlar. Yerel seçimi millete referandum gibi sunmaya çalışıyorlar. Milleti devletin bekasını isteyenler, istemeyenler diye bölüyorlar. Kendilerini "vatansever', kendilerinden olmayan herkesi "hain" ilan ediyorlar. Milleti bölmekten, birbirine düşman etmekten medet umuyorlar. Oysa bu seçimlerde aday olanlar, düşman değil, siyasi rakipler" dedi.
'CUMHURBAŞKANI DEĞİL BELEDİYE BAŞKANI SEÇİYORUZ'
Milleti birbirine düşman etmeden, devletin imkanlarını kullanmadan adil ve demokratik bir seçim yapılması gerektiğini ifade eden Torun, şöyle dedi:
"Millet en doğru bulduklarını özgürce seçebilmeli. Devletin bekası baskıyla, zorla, devletin imkânlarına el koyarak, milleti birbirine düşürerek sağlanamaz. Devletin bekası demokrasiyle, milletin birbiri ile barış içinde yaşadığı bir hayatla sağlanır. Türkiye, iktidarın toplumu kutuplaştırmasından bunaldı. İnançları, mezhepleri, kültürleri birbirine düşman etmekten beslenen, intikamcı politikaların yükünü taşımaktan bezdi. Millet AK Parti'nin kendisini komşusuna, okul arkadaşına, iş arkadaşına karşı kışkırtan dilinden yoruldu. Devletin bütün olanaklarını kullanarak seçim çalışmaları yürütüyorlar. Devletin arabalarını, uçaklarını, paralarını, salonlarını kullanıyorlar. AK Partililer, memurlar, işçiler, öğrenciler de artık devletin araçlarıyla AK Parti mitinglerine taşınmanın haram olduğunu görüyor. Haramla finanse ettikleri seçimleri helal yönetemezler. Millet bunun farkında. Millet adil ve helal seçim istiyor. Cumhurbaşkanı değil, belediye başkanı seçiyoruz. "Devletin bekası, cumhur ittifakı, yüzde 52 çıtası" diyerek esas meselelerimizi gizliyorlar. Hakikati milletten saklıyorlar. Ne kadar saklasalar da millet hakikatin farkına her gün bir kez daha varıyor.''
'BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA İMKANIMIZ VAR'
CHP'li belediyelerin başarılı olduğunu savunan Torun, "AK Parti bağa, bahçeye, bostana bina diker. Biz mutlu hayatlar kurarız. AK Parti parkları, yeşil alanları dikenli tellerle, polis barikatlarıyla çevirir. Biz telleri, barikatları kaldırır, buraları gençlere, çocuklara, yaşlılara, kadınlara açarız. Bu seçimler şu soruyu yanıtlayacak: Bütün şehirler Ankara'dan Cumhurbaşkanlığından mı yönetilsin yoksa şehirler seçmenlerin seçtiği yönetimlerce mi yönetilsin? Şehirlerde ulaşımı, gıdayı, suyu, hizmetleri nasıl ucuzlatacağımızı mı konuşalım yoksa komşumuza, iş arkadaşımıza, çocuğumuza okuldaki arkadaşının ailesine neden düşman olmamız gerektiğini mi? Biz diyoruz ki, bu ülkede barış içinde yaşama imkanımız var. Bu fırsatı da 31 Mart akşamında bütün Türkiye'ye sağlamış olacağız" dedi.
CHP'nin açıklanan adayları şu şekilde:
1 - Adıyaman Besni Çakırhüyük Hüseyin Gürer
2 - Aksaray Eskil Yakup Gök
3 - Aksaray Merkez Topakkaya Battal Akçay
4 - Aksaray Merkez Bağlıkaya Recep Özkök
5 - Aksaray Gülağaç Saratlı Zeki Türker CHP Belediyesi
6- Amasya Merkez Arife Serpil Saraçoğlu
7- Amasya Taşova Ömer Özalp
8 - Antalya Kepez Murat Dinç
9 - Balıkesir Edremit Selman Hasan Arslan CHP Belediyesi
10- Balıkesir Marmara Yakup Aksu
11- Bartın Merkez Mehmet Arslan
12- Bartın Amasra Recai Çakır
13- Bingöl Karlıova Ahmet Karabulak
14- Bingöl Merkez Ilıcalar Abdulmelik Kocihan
15- Bingöl Merkez Sancak Cevdat Keskin
16- Bitlis Güroymak Mehmet Şefik Aysoy
17- Bitlis Hizan Servet Özdemir
18- Bolu Mengen Gökçesu Niyazi Dedeoğlu CHP Belediyesi
19- Çankırı Çerkeş Erdoğan Çubukçuoğlu
20- Denizli Honaz Yüksel Kepenek
21- Denizli Babadağ Ali Atlı
22- Diyarbakır Büyükşehir Veysi Aghan
23- Diyarbakır Bağlar Hebun Kaplan
24- Diyarbakır Bismil Selim Yılmaz
25- Diyarbakır Kocaköy Muhyettin Çelik
26- Elazığ Palu Adnan Karadağ
27- Erzincan Üzümlü PM6 Elif İnci Utlu
28- Erzincan Çayırlı Nihat Alptekin
29- Erzincan Refahiye Yavuz Dumanlı
30- Erzincan Tercan Derya Kırdım
31- Erzincan Kemah Ali Sin
32- Erzincan İliç Gökmen Yıldırım
33- Giresun Espiye Soğukpınar PM6 Mustafa Eyice
34- Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Kadri Zeydan
35- Hakkari Merkez Durankaya Naci Erik
36- İzmir Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı
37- İzmir Aliağa Özcan Durmaz
38- İzmir Kınık Ahmet Özkan
39- İzmir Ödemiş Muhittin Cumhur Şener
40- Kahramanmaraş Ekinözü Fatih Vicdan
41- Kars Merkez Taner Toraman
42- Kastamonu Merkez Mustafa Öztürk
43- Kırıkkale Çelebi Oktay Babadağ
44- Kırıkkale Merkez Hacılar Necati Koyuncu
45- Konya Kulu Galip Polat
46- Kütahya Simav Gülcan Bütün
47- Mersin Aydıncık Abdullah Servili
48- Mersin Çamlıyayla İslam Sarı
49- Muğla Yatağan Halil Arslan CHP Belediyesi
50- Muğla Ortaca Mehmet Sertkaya CHP Belediyesi
51- Muğla Köyceğiz Hüseyin Erol
52- Muş Merkez Konukbekler Fikret Güler
53- Nevşehir Merkez Nar Remziye Tok
54- Nevşehir Kozaklı Bülent Öcal
55- Nevşehir Hacıbektaş Arif Yoldaş Altıok
56- Niğde Merkez Alay Ahmet Demirbaş
57- Niğde Merkez Bağlama Göksal Afşar
58- Niğde Merkez Kiledere Yunus Karakaya
59- Ordu İkizce Mustafa Kaynar
60- Ordu Altınordu Birol Yılmaz
61- Sivas Doğanşar Erdal Öztürk
62- Şırnak Silopi Başverimli Süleyman Bayrak
63- Şırnak İdil Karalar Ekrem Sağlam
64- Tokat Zile Şükrü Sargın
65- Trabzon Çaykara PM6 Hasan Düzgün
66- Trabzon Tonya Şuaib Aydın
67- Yalova Merkez Kadıköy PM6 Taner Ozan
68- Yalova Çınarcık Esenköy Hıdır Hanoğlu
69- Yozgat Boğazlıyan Sırçalı Hacı Mustafa Dilek
70- Yozgat Boğazlıyan Ovakent Arif Şahingöz
FOTOĞRAFLI
DHA
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