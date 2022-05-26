CHP'li Ünal Çeviköz'den skandal sözler! Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Finlandiya medyasına eleştirdi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine terör örgütüne destek vermeleri nedeniyle karşı çıktı. Bu duruma karşı iki ülke Türkiye ile görüşmelerini sürdürürken CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Finlandiya medyasından Helsingin Sanomat gazetesine açıklamalarda bulundu.

Çeviköz, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştirerek skandal sözler sarf etti.

CHP, FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORMUŞ

Rusya'nın son saldırılarının, Finlandiya'nın yaşadığı güvenlik endişelerini haklı çıkardığını belirten Çeviköz, CHP'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olduğunu dile getirdi.

"BAZI PKK'LILAR FİNLANDİYA'YA KAÇMIŞ OLABİLİR"

Finlandiya'nın, Türkiye'nin güvenlik endişelerine yeterli hassasiyetle yanıt vermediğini, ancak bunun, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna müdahale etmek için bir neden olmaması gerektiğini savunan Çeviköz, "Bazı PKK'lılar Finlandiya'ya kaçmış olabilir. Kim olduklarını bilmiyorum. Ama her ne ise, bu Türkiye'nin doğrudan Finlandiya ile ilgilenmesi gereken ikili bir sorun." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DA ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da NATO kararı üzerinden eleştirmeye kalkan Çeviköz, "Bu konuyu Finlandiya'nın NATO üyeliğine engel olarak gündeme getirmek, Erdoğan için dış politikada açık bir taktik hata. NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı." dedi.

FİNLANDİYA NATO'YA GİRECEK

Çeviköz, "Finlandiya NATO'ya girecek ve Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olacaktır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, "Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur" dedi, Kılıçdaroğlu'nu ve Ünal Çeviköz'ü o sözlerle bombaladı

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan Mavi Vatan çıkışıyla gündem olan CHP’li Ünal Çeviköz'e sert sözler! Demediğini bırakmadı

CHP'de kriz! Mehmet Akif Hamzaçebi, Ünal Çeviköz'e sert çıktı