CHP'li Vahap Seçer'den skandal sözler! Hedefinde savunma sanayii vardı!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 29 Ekim kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti üzerinde Savunma Sanayii hakkında söylediklei tepki çekti.

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CHP'li Vahap Seçer'den skandal sözler! Hedefinde savunma sanayii vardı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti tarafından tanıtılan vizyon belgesini hedef aldı. CHP'nin düzenlediği bayram kutlamalarından Türkiye Savunma Sanayii'ni hedef alarak yaptığı konuşma ile büyük tepki topladı.

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"CUMHURİYET BUNUN İÇNİ KURULMADI"

Vahap Seçer yaptığı konuşmada "Gözlerim yaşardı iki gündür, vizyona bakın. Kavga dilini kullanmadıklarını, mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir. İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur, kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir. Eğitim, çağdaşlık projesidir. Onun için kuruldu. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil." ifadelerine yer verdi.

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