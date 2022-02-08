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  3. CHP'li vatandaştan çirkin söylem! Ahmet Hakan "Bizi şunların diline düşürme" diyerek haddini aşan kişiye karşılık verdi: Bu ülkede siyaset 30 sene normalleşmez

CHP'li vatandaştan çirkin söylem! Ahmet Hakan "Bizi şunların diline düşürme" diyerek haddini aşan kişiye karşılık verdi: Bu ülkede siyaset 30 sene normalleşmez

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yazdığı dikkat çekici köşe yazılarıyla sık sık gündem olmayı başarıyor. Hakan, bir vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na twitterdan yazdığı bir yanıta karşılık "Bu gidişle bu ülkede siyaset, en az 30 sene normalleşmez" ifadelerinde bulundu.

CHP'li vatandaştan çirkin söylem! Ahmet Hakan "Bizi şunların diline düşürme" diyerek haddini aşan kişiye karşılık verdi: Bu ülkede siyaset 30 sene normalleşmez

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tedbir ve önlemleri doğru şekilde alamayarak İstanbul'u kar esaretine bırakmıştı.

İstanbul’da verilen fırtına ve yağış alarmının ardından ise CHP'li bir vatandaş daha önce İmamoğlu'na yapılan tüm eleştirilerin ardından bu kez daha dikkatli olması gerektiğini sempatizan bir dille belirtti.

CHP'li vatandaştan çirkin söylem! Ahmet Hakan Bizi şunların diline düşürme diyerek haddini aşan kişiye karşılık verdi: Bu ülkede siyaset 30 sene normalleşmez

"BU SEFER DE..."

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise CHP'li vatandaşın bu tweti üzerine "Kurban olayım başkanım, aman ha" başlıklı köşe yazısında şunları kaydetti:

"İstanbul’da fırtına ve yağış alarmı verilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış. Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti. Şöyle deniyor: 'Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.'

CHP'li vatandaştan çirkin söylem! Ahmet Hakan Bizi şunların diline düşürme diyerek haddini aşan kişiye karşılık verdi: Bu ülkede siyaset 30 sene normalleşmez​​​​​​​

"BU ÜLKEDE SİYASET, EN AZ 30 SENE NORMALLEŞMEZ."

Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz. Bir vatandaş olarak Belediye’den en iyi hizmeti beklemek yerine “Kötü hizmet olursa rakip partinin diline düşerim” diye korkuyor.

Bu gidişle... Bu ülkede siyaset, en az 30 sene normalleşmez."

CHP'li vatandaştan çirkin söylem! Ahmet Hakan Bizi şunların diline düşürme diyerek haddini aşan kişiye karşılık verdi: Bu ülkede siyaset 30 sene normalleşmez

Ahmet Hakan'ın köşe yazasının tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz. Yazarın tüm yazıları

Bölge Gündem Editör Ekibi
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