CHP’li vekil önce kayınpederini sonra kayınvalidesini kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun kayınvalidesi Nuran Hancıoğlu son yolculuğuna uğurladı. CHP 27. Dönem Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nın kayınvalidesi Nuran Hancıoğlu uzun süredir yakalandığı hastalığa yenik düşerek vefat etti.

CHP 27. Dönem Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nın kayınvalidesi Nuran Hancıoğlu'nun cenazesi Ordu'nun Ünye ilçesi Ünye Büyük Camisi'nde öğle namazının kılınmasının ardından Fatsa ilçesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede konuşan CHP Milletvekili Neslihan Hancıoğlu," Üç gün öncede kayınpederim vefat etti. Kayınvalidem 2 aydır hastanede tedavi görüyordu. Kayınvalidemin iki oğlu bir kızı vardı" dedi.

Cenazeye ayrıca CHP Samsun Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şükrü Kumbasar, Atakum Belediye Başkan Vekili Ayhan Ayvaz, CHP Atakum İlçe Başkanı Ali İzzet Kavtelek, CHP Canik İlçe Başkanı Bülent Kutbay, CHP Canik İlçe Başkanı Vahit Perçin, İYİ Parti Atakum İlçe Teşkilatı Atakum Belediye Meclis Üyeleri, CHP İl ve İlçe yöneticileri katıldı.

Kaynak: İHA