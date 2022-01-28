Son dakika: 28 Ocak 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuİYİ Parti'de konuşma yasağı mı var? Erhan Usta'dan itiraf niteliğinde sözlerTRT 1 canlı yayın Kıbrıs Zafere Doğru 23. bölüm full, tek parça izle | Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Kırmızı Oda 58. bölüm full, tek parça izle | Kırmızı Oda son bölüm izle YoutubeStar TV canlı yayın Kaderimin Oyunu 6. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm izle YoutubeFOX TV Aşk Mantık İntikam 30. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Arka Sokaklar 612. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm Youtube izleATV canlı yayın Yalnız Kurt 1. bölüm full, tek parça izle | Yalnız Kurt ilk bölüm Youtube izleShow TV canlı yayın Aziz 11. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm Youtube izleYönetim Muhasebecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. CHP'li vekil PKK kanalına çıktı! Öcalan'ı savundu!

CHP'li vekil PKK kanalına çıktı! Öcalan'ı savundu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın medya organı olarak bilinen Medya Haber' kanalına çıktı. Tanrıkulu PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haklarına engel olunduğunu iddia etti.

CHP'li vekil PKK kanalına çıktı! Öcalan'ı savundu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile yakın ilişkileri ile biliniyor. Tanrıkulu Belçika'dan yayın yapan terör örgütü PKK kanalı Medya Haber'e konuştu.

Kanala daha önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuk olmuştu.

Tanrıkulu kanala yaptığı açıklamalarda AK Parti'nin Kürtlere zulüm uyguladığını öne sürdü.

CHP'li vekil PKK kanalına çıktı! Öcalan'ı savundu!

PKK'LI DERNEĞİN FAALİYETLERİNİ SAVUNDU

Tanrıkulu, "İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'na nefes aldırmıyorlar" derken PKK/KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine (DİAYDER) ise arka çıktı. DİAYDER'in PKK'lı teröristlerin ailelerine verdiği yardım çekleriyle ilgili konuşan Tanrıkulu, "Nedir mesele? 100 liralık market kartı. Ya 100 lira" ifadelerine imza attı.

CHP'li vekil PKK kanalına çıktı! Öcalan'ı savundu!

"ÖCALAN'IN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"

Sezgin Tanrıkulu sözlerinin devamında ise PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haklarının ihlal edildiğini iddia etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT