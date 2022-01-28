CHP'li vekil PKK kanalına çıktı! Öcalan'ı savundu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile yakın ilişkileri ile biliniyor. Tanrıkulu Belçika'dan yayın yapan terör örgütü PKK kanalı Medya Haber'e konuştu.

Kanala daha önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuk olmuştu.

Tanrıkulu kanala yaptığı açıklamalarda AK Parti'nin Kürtlere zulüm uyguladığını öne sürdü.

PKK'LI DERNEĞİN FAALİYETLERİNİ SAVUNDU

Tanrıkulu, "İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'na nefes aldırmıyorlar" derken PKK/KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine (DİAYDER) ise arka çıktı. DİAYDER'in PKK'lı teröristlerin ailelerine verdiği yardım çekleriyle ilgili konuşan Tanrıkulu, "Nedir mesele? 100 liralık market kartı. Ya 100 lira" ifadelerine imza attı.

"ÖCALAN'IN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"

Sezgin Tanrıkulu sözlerinin devamında ise PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın haklarının ihlal edildiğini iddia etti.