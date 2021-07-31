CHPli vekil Turan Aydoğan, kendisini tanımayan polis memurunu azarladı! Kimliğini göstermeden kaçtı

Sosyal medyada ne zaman olduğu bilinmeyen olayın baş aktörü CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan. Görüntülerde polis kontrol noktasında denetim yapan polis memurları, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın kullandığı aracı durdu. Polis memurunun kimliğine bakmak istediği görülürken polis memurunun," Ben sizin milletvekili olduğunuzu nereden bileyim" dediği duyuluyor. Aydoğan'ın ise polis memuruna sesini yükselterek "Bakamazsın" demesi ise tepki çekti.

İŞTE O DİYALOG

İşte polis memuru ve Aydoğan arasında geçen diyalog:

Polis: Ben sizin milletvekili olduğunuzu nereden bileyim?

Aydoğan: Bakamazsın.

Polis:50 tane milletvekili var ben tanıyamam ki.

Aydoğan: Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?

Polis: Bakanı tanıyabilirim.

Aydoğan: TBMM'nin albümü var, al oradan bak.

Polis: Ben bu kadar işimin arasında buna bakamam.

Aydoğan: Böyle yapacaksın. Yoksa bakamazsın.

Polis: Beyefendi bakın yanlış davranıyorsunuz.

Aydoğan: Yanlış davranıyorsam gereğini yapın.

Polis: Siz milletin vekilisiniz, yapmayın bunu.

Aydoğan: Gereğini yap.

Polis: Beyefendi bekleyin lütfen.

POLİSİ DİNLEMEDİ, KONTROL NOKTASINDAN AYRILDI

Daha sonra polisin beklemesini ifade etmesine rağmen Aydoğan kontrol noktasından ayrıldı.