CHP'li vekilin sözleri 'yazıklar olsun' dedirtti! İzmir milletvekili Tuncay Özkan "Layık olduğu yere gelecektir" diyerek Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzdü!

CHP'nin terör seviciliği bir kez daha ortaya çıktı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan twitter hesabından kendi soru-cevap videosunu paylaştı. Videoda sarfettiği sözler çok sayıda tepkiye neden oldu.

Tuncay Özkan şu ifadelere yer verdi;

"DEMİRTAŞ BARIŞ İNSANIDIR"

"Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır."

"LAYIK OLDUĞU YERE GELECEK"

Öte yandan Tuncay Özkan, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde değil TBMM'de 'politika üreten bir lider olarak' önümüzdeki günlerde yerini alacağını ve cezaevinde olmasının kendisine layık olmadığını, layık olduğu yere geleceğinin altını çizdi.