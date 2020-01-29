CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğluna sert tepki!

Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden 41 vatandaşın üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'e gidip tatil pozları vermesine Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında sert tepki gösterdi.

Barış Yarkadaş, konuya ilişkin "Elazığ'da 41 kişi hayatını kaybetmişken İBB Başkanı'nın Erzurum'a gitmesi ve orada tatil yapması doğru olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Yarkadaş ayrıca "Çalışma arkadaşı bana, Ekrem Bey'in şunu ifade ettiğini söyledi; 'Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak.'" dediğini belirtti.

"İMAMOĞLU ELAZIĞ'I ZİYARET ETMEMİŞ, ERZURUM'A TATİLE GİERKEN ELAZIĞ'A UĞRAMIŞ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, deprem felaketi yaşanan Elazığ'ı ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne gitmesine ilişkin gazetecilerin yönelttiği soruya "İmamoğlu, Elazığ'ı ziyaret etmemiş. Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış" şeklinde cevap vermişti.