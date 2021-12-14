CHP'li Yaşar Neslihanoğlu'na, Hilal Ayık'tan tokat gibi cevap: "Ablam başörtüsünü açmak istemediği için okuldan atıldığında, annem ise otobüse alınmadığında 13 yaşındaydım!"

Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisinde CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, 28 Şubat dönemini basite indirgeyerek, "Yani kusura bakmayın da, 'ben CHP'ye hakkımı helal etmiyorum' diyenlere tepki gösteririz. Arkadaşım sen 28 Şubatta kaç yaşındaydın? Ne biliyorsun o dönem hakkında?" ifadelerini kullandı. Konuşmasında AK Parti Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ı hedef alan Neslihanoğlu'na, muhatabından tarihi yanıt geldi.

"TÜRKİYE DERECELİ ABLAM BAŞINI AÇMADIĞI İÇİN DERSTEN ATILDIĞINDA 13 YAŞINDAYDIM"

28 Şubat döneminde küçük olduğunu ancak, aile fertlerinin "başörtüsü" sebebiyle toplumdan dışlandığını söyleyen Ayık, o günleri unutmadığını belirtti. Tesettürlü kız öğrencilerin korkulu rüyası olan Milli Güvenlik dersinde, ablasının başörtüsünü açmak istemediği gerekçesiyle okuldan atıldığını söyleyen Ayık, "Türkiye dereceli ablam, Milli Güvenlik dersinde başörtüsünü açmak istemediği için imam hatip lisesinden atıldığında 13 yaşındaydım" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte anne ve babasına da yapılan haksızlıkları sıralayan AK Parti Akyurt Belediye Başkanı'na, meclisten alkışlarla destek geldi.

"ANNEM BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN OTOBÜSE ALINMADIĞINDA 13 YAŞINDAYDIM"

Ablasına yapılan haksızlığın hemen ardından annesinin toplumdan nasıl dışlandığını, "Annem başörtülü diye otobüsten atılıp, her gün birlikte 3 kilometre yürümek zorunda bırakıldığımızda 13 yaşındaydım" ifadelerini kullandı.