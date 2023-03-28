CHP’li Yunus Emre’den skandal sözler: Yerel özerklik getireceğiz

Halk TV'de programa katılan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre açık açık bölünme çağrısı yaptı.

CHP'li Yunus Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda terör örgütü PKK’nın yerel özerklik talebinin yerine getirileceğini söyledi.

"BU TÜRKİYE'Yİ BÖLECEK BİR ŞEY DEĞİLDİR"

HDP-CHP birlikteliğinin gözler önüne serildiği açıklama şu şekilde: "Yerel yönetimlerde özerklik konusu tamamen çarpıtılıyor. Türkiye bugün şu an özerktir. İdari bakımdan özerktir. Siyasi özerklik başka bir şey idari özerklik başka bir şey. Okumadan, dinelemeden siyasi fikri ortaya koyan insanlar var. Geldiğimizde iktidara hemen göreceksiniz yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracağız. Bu Türkiye’yi bölecek bir şey değildir aksine Türkiye’yi daha da güçlendirecek bir şeydir. Çünkü çağımız yerel yönetimlerin güçlenmesi çağıdır."